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Mais de 100 professores estavam de férias ou de baixa quando foram convocados para corrigir exames

O ministro da Educação considera que o atual modelo de seleção de classificadores é "extremamente ineficiente" e defende uma mudança no sistema.
SOL/Lusa
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Mais de 100 professores estavam de férias ou de baixa quando foram convocados para corrigir exames

Barata sobe pelo pescoço de jornalista durante direto e reação torna-se viral nas redes sociais. Veja o vídeo

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Mais de cem professores da zona de Lisboa foram convocados para classificar exames nacionais, mas estavam de férias ou baixa médica, revelou hoje o ministro da Educação, que insistiu na necessidade de um novo modelo de seleção.

“Ainda ontem, na região de Lisboa, identificámos 111 professores que estavam escalados, foram convocados, mas estão de férias ou de atestado médico e por isso não estavam disponíveis”, afirmou o ministro, no segundo dia de classificação dos exames nacionais do ensino secundário realizados na 2.ª fase.

Para o ministro da Educação, Ciência e Inovação (MECI), Fernando Alexandre, é preciso desenhar “um novo modelo”, uma vez que o atual processo de escolha “é extremamente ineficiente”.

Apesar da crítica, Fernando Alexandre sublinhou que a classificação da segunda fase dos exames nacionais está a correr bem.

Todos os itens foram já distribuídos e “20% das provas já estão corrigidas”, afirmou o ministro.



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