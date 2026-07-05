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Mais de 1.300 operacionais combatem incêndios em Portugal. Vouzela mantém maior operação no terreno

O incêndio que começou a deflagrar na quinta-feira em Tourelhe já consumiu mais de 13 mil hectares.
Redação
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Mais de 1.300 operacionais combatem incêndios em Portugal. Vouzela mantém maior operação no terreno

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A onda de calor continua sem dar tréguas, dificultando o combate aos incêndios em Portugal. Até à madrugada deste domingo, cerca de 1.352  operacionais combatiam os principais incêndios, auxiliados por 450 meios terrestres. O de Vouzela continua a concentrar o maior número de meios - 1.244 operacionais e 418 meios terrestres - de acordo com os dados da Proteção Civil. 

Este incêndio, que deflagrou na quinta-feira em Tourelhe, já se propagou aos concelhos de Oliveira de Frades e Tondela, no distrito de Viseu, e ao de Águeda, no distrito de Aveiro. As chamas já queimaram mais de 13 mil hectares.

Numa das frentes, o incêndio está “80% dominado, em consolidação e vigilância, e 20% ativo, com intensidade moderada”, informou esta manhã o comandante regional de Emergência e Proteção Civil Simão Velez à agência Lusa. . No entanto, o rescaldo das chamas dependerá sempre do sentido do vento. 

O incêndio florestal em Santo Tirso, no Porto, mobiliza pouco mais de 100 operacionais e 32 meios terrestres. As chamas deflagraram este sábado às 15h23 e, embora já tenha estado controlado, algumas reativações durante a noite agravaram a situação no terreno.

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