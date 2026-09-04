sexta-feira, 04 set. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Inquérito de Verão Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Maioria dos alunos faltou ao primeiro exame da época especial

Mais de 11 mil estudantes estavam inscritos nas provas de quinta-feira, mas menos de metade compareceu. A época especial foi criada após os problemas na classificação e divulgação das notas da primeira fase.
SOL/Lusa
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Maioria dos alunos faltou ao primeiro exame da época especial
Dreamstime

Ilha grega oferece alojamento grátis a quem quiser cuidar de gatos

Relacionados

Época especial dos exames começa esta quinta-feira. Mais de 43 mil alunos podem repetir provas

A nova oportunidade foi criada na sequência das falhas na classificação eletrónica dos exames e está aberta aos alunos elegíveis para a 2.ª fase, tenham ou não realizado as provas em julho. Português é a disciplina com mais inscritos.
Época especial dos exames começa esta quinta-feira. Mais de 43 mil alunos podem repetir provas

“Pedir mais horas a quem está já sobrecarregado não resolve”: há 2.650 horários por preencher a poucos dias do início das aulas, alerta Fenprof

A poucos dias do arranque do ano letivo, continuam por preencher 2.650 horários em escolas de todo o país, correspondentes a mais de 50 mil horas. A Fenprof alerta que milhares de alunos poderão começar as aulas sem professor.
“Pedir mais horas a quem está já sobrecarregado não resolve”: há 2.650 horários por preencher a poucos dias do início das aulas, alerta Fenprof

Caos nos exames nacionais: folhas desaparecidas levam Ministério Público a abrir inquérito

O processo de classificação dos exames nacionais está agora sob investigação do Ministério Público. O inquérito surge de uma queixa feita pela Fenprof e tem como base as folhas de resposta que desapareceram.
Caos nos exames nacionais: folhas desaparecidas levam Ministério Público a abrir inquérito

A maioria dos alunos inscritos no primeiro dia da época especial dos exames do ensino secundário não compareceu às provas. Dos 11.693 estudantes inscritos para quinta-feira, apenas 4.920 realizaram exame, segundo dados divulgados pelo Ministério da Educação.

Português teve mais de 5.600 faltas

A prova de Português, do 12.º ano, foi a que registou mais inscrições, com 9.492 alunos. No entanto, apenas 40,4% compareceram, o que significa que 5.661 estudantes faltaram ao exame.

Nas restantes disciplinas realizadas nesse primeiro dia, a taxa de comparência também ficou abaixo dos 51%. Em Economia A, dos 1.688 inscritos, 50,9% realizaram a prova. Já em História da Cultura e das Artes compareceram 43,1% dos 441 alunos inscritos.

A sessão incluiu ainda as provas de Literatura Portuguesa, Português Língua Não Materna e Latim A, esta última com apenas um aluno inscrito.

Época especial termina na terça-feira

A época especial arrancou na quinta-feira e termina na próxima terça-feira. A medida foi criada na sequência dos problemas registados na classificação eletrónica e na divulgação das notas dos exames da primeira fase, com o objetivo de garantir que nenhum aluno fosse prejudicado.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

No total, mais de 43 mil estudantes inscreveram-se nesta época especial, destinada aos alunos elegíveis para realizar provas na segunda fase.

Esta sexta-feira de manhã estão a decorrer os exames de História A, Biologia e Geologia e História B. Durante a tarde realizam-se as provas de Geometria Descritiva e de Línguas Estrangeiras.

Depois de Português, as disciplinas com mais inscritos nesta época especial são Matemática A, com 8.324 alunos, e Física e Química A, com 6.674.

Notas ainda permitem candidatura ao ensino superior

Os resultados obtidos na época especial podem ser utilizados pelos alunos na candidatura à segunda fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior.

As candidaturas decorrem até 20 de setembro. Nesta fase estão disponíveis 6.639 vagas e os resultados serão divulgados a 30 de setembro.

Temas

Exames nacionais
Educação
Época Especial
Alunos
Ensino superior

Leia também

Eduardo Vítor Rodrigues absolvido dos crimes de prevaricação e peculato

Ex-presidente da Câmara de Gaia estava acusado de usar dinheiro do município para comprar bilhetes para jogos de futebol. Tribunal absolveu também os restantes dois arguidos do processo.
Eduardo Vítor Rodrigues absolvido dos crimes de prevaricação e peculato

Cão da GNR ajuda a encontrar com vida idoso desaparecido há quatro dias

Homem de 78 anos desaparecido desde 31 de agosto foi encontrado com vida numa zona florestal de Amarante. A GNR mobilizou equipas cinotécnicas, drones e militares para as buscas. O idoso foi levado ao hospital para avaliação
Cão da GNR ajuda a encontrar com vida idoso desaparecido há quatro dias

Maioria dos alunos faltou ao primeiro exame da época especial

Mais de 11 mil estudantes estavam inscritos nas provas de quinta-feira, mas menos de metade compareceu. A época especial foi criada após os problemas na classificação e divulgação das notas da primeira fase.
Maioria dos alunos faltou ao primeiro exame da época especial

Mais vistos

Destaques