Maioria dos alunos faltou ao primeiro exame da época especial

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Época especial dos exames começa esta quinta-feira. Mais de 43 mil alunos podem repetir provas
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A maioria dos alunos inscritos no primeiro dia da época especial dos exames do ensino secundário não compareceu às provas. Dos 11.693 estudantes inscritos para quinta-feira, apenas 4.920 realizaram exame, segundo dados divulgados pelo Ministério da Educação.
Português teve mais de 5.600 faltas
A prova de Português, do 12.º ano, foi a que registou mais inscrições, com 9.492 alunos. No entanto, apenas 40,4% compareceram, o que significa que 5.661 estudantes faltaram ao exame.
Nas restantes disciplinas realizadas nesse primeiro dia, a taxa de comparência também ficou abaixo dos 51%. Em Economia A, dos 1.688 inscritos, 50,9% realizaram a prova. Já em História da Cultura e das Artes compareceram 43,1% dos 441 alunos inscritos.
A sessão incluiu ainda as provas de Literatura Portuguesa, Português Língua Não Materna e Latim A, esta última com apenas um aluno inscrito.
Época especial termina na terça-feira
A época especial arrancou na quinta-feira e termina na próxima terça-feira. A medida foi criada na sequência dos problemas registados na classificação eletrónica e na divulgação das notas dos exames da primeira fase, com o objetivo de garantir que nenhum aluno fosse prejudicado.
No total, mais de 43 mil estudantes inscreveram-se nesta época especial, destinada aos alunos elegíveis para realizar provas na segunda fase.
Esta sexta-feira de manhã estão a decorrer os exames de História A, Biologia e Geologia e História B. Durante a tarde realizam-se as provas de Geometria Descritiva e de Línguas Estrangeiras.
Depois de Português, as disciplinas com mais inscritos nesta época especial são Matemática A, com 8.324 alunos, e Física e Química A, com 6.674.
Notas ainda permitem candidatura ao ensino superior
Os resultados obtidos na época especial podem ser utilizados pelos alunos na candidatura à segunda fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior.
As candidaturas decorrem até 20 de setembro. Nesta fase estão disponíveis 6.639 vagas e os resultados serão divulgados a 30 de setembro.