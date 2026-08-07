MAI adjudica 4,5 M a grupo bracarense DST com ligações a empreiteiro de Barcelos

Grupo bracarense DST acaba de ganhar pela primeira vez um concurso do Ministério da Administração Interna, em consórcio com a pequena empresa SolMaior. O grupo só começou a ter contratos com a PJ quando o atual ministro era diretor nacional.

O Ministério da Administração Interna (MAI), liderado pelo ex-diretor nacional da Polícia Judiciária Luís Neves, acaba de escolher o grupo bracarense DST para fornecimento de comunicações por satélite a 2.566 freguesias e 308 municípios do continente e ilhas, o que vai custar aos cofres do Estado 4,,5 milhões de euros, provenientes do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

A escolha foi feita através de um concurso público que durou apenas 14 dias, entre 3 e 16 de julho deste ano, apesar de o anúncio não o classificar como concurso simplificado, o que justificaria o prazo curto. Concorreram também as três principais operadoras de telecomunicações: Vodafone, NOS e MEO. E ainda uma quinta empresa pouco conhecida: Wondercom. Acabaram todas excluídas.

O concurso foi gerido pela Secretaria-Geral do MAI, depois de Luís Neves ter assinado um despacho em 30 de junho a delegar competências.

A vencedora foi a DST, em consórcio com a SolMaior Lda., uma pequena empresa de Lisboa com 18 empregados, dedicada à construção e às energias renováveis, cujo resultado líquido em 2025 foi de apenas 38 mil euros.

Apesar da pequena escala da SolMaior, foi o sócio-gerente desta, o advogado João Germano, com ligações a José Sócrates, a ficar como representante do consórcio no concurso.

A DST é uma grande empresa de construção e comunicações com sede em Braga. Tem quatro mil funcionários e uma faturação anual de 725 milhões. É muitas vezes descrita como próxima do PS, devido à participação do seu presidente executivo, José Teixeira, em iniciativas socialistas, e pelo facto de um falecido dirigente do partido, José Lello, ter sido ali administrador entre 2007 e 2012, o que coincidiu com o período de José Sócrates como primeiro-ministro.

Conforme a investigação SOL/TVI/CNN Portugal noticiou em 31 de julho, o ministro Luís Neves conhece bem a DST desde que foi diretor nacional da Judiciária, entre junho de 2018 e fevereiro de 2026.

Nessa altura, o grupo bracarense ganhou dois concursos para obras de construção civil na Judiciária. A sede da PJ em Braga está a ser construída pela empresa de José Teixeira, a mesma que em abril do ano passado concluiu as novas instalações da Judiciária em Faro, num total de mais de 13 milhões de euros.

Antes daqueles dois concursos, nunca a DST tinha sido contratada pela PJ. Tais adjudicações coincidiram com a atribuição de obras na PJ da Guarda e de Évora à pequena empresa Construbarcelos, do empreiteiro João Santos Carvalho.

A história repete-se agora. Com Luís Neves à frente do MAI, a DST consegue ganhar um concurso deste Ministério pela primeira vez. É o que se retira dos registos do Portal Base da contratação pública.

Ainda assim, o presidente executivo apresentou-nos agora o argumento de que a DST «já ganhou outros concursos para o MAI com outros governos e outros ministros».

Remeteu-nos uma lista de 39 concursos públicos, incluindo três promovidos pela Secretaria-Geral do MAI. Mas a informação da sua lista confirma o que diz o Portal Base: a DST só em julho último ganhou o primeiro concurso do MAI.

Mais disse José Teixeira, para justificar o porquê de a DST só ter participado em concursos da PJ quando Neves era diretor: «Em Diário da República, só desde 2020 é que existem publicações de obras da PJ. E, neste período, apenas 16 contratos de empreitada e de valores pequenos, abaixo de um milhão de euros. Daí a nossa falta de interesse. Só nos últimos dois anos é que foram publicadas as intervenções de maior valor, em formato concurso público, com o requisito de qualificação a credenciação de segurança».

Como tudo começou

Segundo as nossas fontes, João Santos Carvalho conheceu há largas décadas o fundador da DST, o falecido Domingos da Silva Teixeira, no tempo em que este explorava a Pedreira Monte Soeiro, em Braga. Mais recentemente, fontes da nossa investigação garantem que terá sido Carvalho quem apresentou José Teixeira, filho do fundador, a Luís Neves, ainda na Judiciária.

Carvalho era fornecedor da PJ e ao mesmo tempo fazia remodelações em pelo menos dois montes de Neves localizados na freguesia de São Teotónio, em Odemira. Sem contrato, sem projeto, sem licenciamento camarário e sem pagamento de mão-de-obra, como decorre de várias declarações de Luís Neves nas últimas semanas.

Acresce que Carvalho também forneceu mão-de-obra para uma empreitada numa casa particular do administrador financeiro da DST, Avelino Teixeira, entre setembro de 2023 e fevereiro de 2024, confirmou a própria DST. E sabe-se agora que o mesmo empreiteiro de Barcelos realizou obras em casa do diretor financeiro da Judiciária, Álvaro Pires, conforme a nossa investigação revela nesta sexta-feira.

Mais: nos últimos anos, a DST pagou cerca de 600 mil euros a João Santos Carvalho. E não apenas 400 mil, como se escreveu nestas páginas há uma semana.

José Teixeira, líder do grupo DST, disse-nos agora que «desde 2019 até à presente data» a Construbarcelos «faturou pouco mais de 600 mil euros numa obra nossa em Barcelos». Ou seja, alegadamente como subempreiteiro. A escolha, disse José Teixeira, não deve ser considerada estranha pois a construtora de João Santos Carvalho é de Barcelos. Logo, apresentava-se como mais barata «na especialidade de assentamento de alvenarias».

Aquele montante de 600 mil, segundo José Teixeira, corresponde a «serviços que foram integralmente prestados, a preços concorrenciais». Teixeira disponibilizou-se para nos enviar cópia digital de «todas as faturas e autos de medição, desde 2019, para despistar e esclarecer a dúvida sobre se os serviços foram realmente prestados».

Fica por esclarecer um facto. Num primeiro contacto telefónico, há mais de uma semana, José Teixeira tomou a iniciativa de nos dizer, em relação a João Santos Carvalho: «Em termos pessoais, não o conheço de lado nenhum». Mas, minutos depois, em resposta a um conjunto de perguntas por e-mail, deu outra versão: «Vi-o fisicamente, em toda a minha vida, uma única vez».

Ligação a Sócrates

A SolMaior, parceira da DST no concurso do Ministério da Administração Interna, está classificada por analistas de informação comercial como sociedade de elevado risco de crédito e de litigância, devido aos reduzidos resultados económicos e a pelo menos 14 processos judiciais entre 2022 e 2024, a maior parte dos quais por dívidas.

Tem como empresa-mãe a Riooz SGPS S.A., que aparentemente não tem apresentado contas nos últimos anos. A Riooz é por sua vez detida pela ImoMath S.A., cujo administrador único é advogado João Manuel Pinto Germano. A ImoMath tem apenas um empregado e apresenta volumes de negócios muito baixos: 158 mil euros em 2024 e 132 mil em 2023.

João Manuel Pinto Germano, de 56 anos, natural de Santarém, está inscrito na Ordem dos Advogados desde 1999. É sócio-gerente da SolMaior.

Em 2012 defendeu, no Caso Cova da Beira, António José de Morais, o professor do antigo primeiro-ministro José Sócrates na Universidade Independente, que lecionou as cadeiras que permitiram a obtenção de um diploma em Engenharia Civil ao domingo.

Em 2016, Germano foi um dos suspeitos do Ministério Público brasileiro no esquema de corrupção Odebrecht, que envolvia o Presidente do Brasil Lula da Silva, mas não foi acusado nem condenado.

Notícias da época garantiam que Germano era «referido pela investigação como tendo ligações ao PS e ao antigo primeiro-ministro José Sócrates».

90 minutos depois

Quanto à exclusão dos outros concorrentes, nomeadamente Vodafone, NOS, MEO e Wondercom, fontes contactadas pela investigação SOL/TVI/CNN Portugal garantem que o preço apresentado foi um dos fatores. José Teixeira, da DST, garantiu-nos que «o critério de adjudicação é 100% preço». Todos os concorrentes entregaram as suas propostas no último dia possível, 16 de julho. A Worndercom às 10h35 por 3,7 milhões. Depois a Vodafone, às 14h16, por 4,8 milhões. Seguiram-se a MEO, às 19h00, com uma proposta de 4,9 milhões, e a NOS, às 20h44, por 3.775.300 de euros.

O consórcio DST/SolMaior foi o último concorrente: às 22h12 fazia um preço de 3.675.388 de euros (o que perfaz 4,5 milhões com o IVA).

O valor estava 100 mil euros abaixo daquele que a NOS tinha apresentado 90 minutos antes e correspondia exatamente ao estabelecido no caderno de encargos do MAI.

O critério do prazo também levou à vitória a DST/SolMaior, já que o caderno de encargos falava numa entrega e instalação das comunicações por satélite até 31 de agosto. O consórcio disse que iria cumprir. A NOS, por exemplo, só entregaria em 31 de outubro.

O consórcio DST/SolMaior promete dotar «cada freguesia e cada município do país de um canal de comunicação autónomo e operável em minutos quando tudo falha». E descreve este sistema via satélite, através da rede Starlink, de Elon Musk, como uma «infraestrutura crítica de proteção civil», segundo documentos internos do MAI a que tivemos acesso.

A SolMaior não respondeu ao nosso contacto. Segundo José Teixeira, foi a SolMaior quem convidou a DST a fazer consórcio neste concurso: «Fomos convidados pela razão de termos uma empresa especializada nestes trabalhos de montagem de fibra e equipamentos, a Fibert».

O gabinete do ministro Luís Neves prometeu um comentário até às 18h00 de quinta-feira, mas não cumpriu, o que impossibilitou a inclusão dos seus argumentos na edição impressa do SOL. Respondeu mais tarde.

Sobre quantos contratos assinou o MAI nos últimos 10 anos com qualquer empresa do grupo DST, o gabinete do ministro ofereceu uma longa resposta sem um número concreto.

«Não é possível afirmar que uma determinada empresa não tenha assinado contratos, ou sido prestadora de serviços, com o conjunto global de entidades que dependem do Ministério da Administração Interna, nas quais se incluía, aliás, até 2021, também, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras», respondeu, apesar de a pergunta se referir claramente ao MAI e não a entidades tuteladas pelo MAI.

À dúvida sobre se o concurso ganho pela DST/SolMaior decorreu de forma regular e sem conflito de interesses, o MAI também não respondeu. Alegou que o procedimento «foi inteiramente assegurada no plano técnico, pelos serviços competentes para o efeito».

O gabinete de Luís Neves acrescentou uma precisão: «Decorre o período para entrega dos documentos de habilitação e prestação da caução, não se encontrando ainda concluída a contratação de serviços ao consórcio»

[notícia atualizada para incluir resposta do gabinete do ministro Luís Neves]