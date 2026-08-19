Mãe de menores deixados sozinhos em casa em Braga já foi localizada pela PSP

A mulher foi constituída arguida por crime de exposição ao abandono. Os menores vão ficar juntos numa instituição de acolhimento

A mãe dos dois menores encontrados sozinhos em Braga foi localizada no início desta tarde pela Polícia de Segurança Pública (PSP), ouvida pelas autoridades e constituída arguida por crime de exposição ao abandono, segundo informação avançada à agência Lusa por fonte da PSP.

A mulher esteve incontactável durante cinco dias, altura em que terá deixado os filhos, um menino de três anos e uma adolescente de 15, sozinhos em casa. A situação foi descoberta durante esta madrugada, depois da criança ter sido encontrado sozinha no exterior da habitação.

Irmãos vão ficar juntos numa instituição

A CPCJ confirmou ao Correio da Manhã que os dois menores vão permanecer juntos e serão encaminhados para uma instituição de acolhimento.

A decisão surge depois da intervenção das autoridades na sequência da situação encontrada durante a madrugada.