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Mãe das crianças abandonadas em Alcácer do Sal continua presa em Portugal

Mulher francesa de 41 anos foi ouvida pelo Tribunal da Relação de Évora no âmbito de um Mandado de Detenção Europeu emitido por França. Processo judicial continua a decorrer em Setúbal.
Redação
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A mãe das crianças francesas encontradas abandonadas na zona de Alcácer do Sal vai continuar detida em Portugal. A decisão foi tomada esta terça-feira pelo Tribunal da Relação de Évora, enquanto decorre o processo judicial no Tribunal de Setúbal.

A mulher, de nacionalidade francesa e com 41 anos, encontra-se em prisão preventiva e foi presente ao Tribunal da Relação de Évora na sequência de um Mandado de Detenção Europeu (MDE) emitido pelas autoridades francesas.

Segundo o Ministério Público, a cidadã foi ouvida pelo tribunal e "consentiu na sua entrega ao Estado requerente, não renunciando ao princípio da especialidade".

Processo envolve autoridades portuguesas e francesas

O caso teve origem depois de duas crianças terem sido encontradas abandonadas na zona de Alcácer do Sal, no distrito de Setúbal.

A detenção da mulher em Portugal resultou de um pedido das autoridades francesas, através de um Mandado de Detenção Europeu, mecanismo utilizado pelos países da União Europeia para facilitar a entrega de pessoas procuradas para efeitos de investigação ou cumprimento de decisões judiciais.

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Apesar da decisão do Tribunal da Relação de Évora, a mulher permanece detida em Portugal enquanto decorrem os procedimentos judiciais relacionados com o caso.

O princípio da especialidade referido pelo Ministério Público estabelece que a pessoa entregue a outro Estado só pode ser julgada pelos factos que estiveram na origem do pedido de entrega, salvo determinadas exceções previstas na lei.

Temas

Crianças Abandonadas
Alcácer do Sal
Mandado de Detenção Europeu
Prisão Preventiva
Tribunal Relação Évora

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