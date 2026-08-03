Mãe apanhou marido em flagrante em Viana do Castelo e passou a noite escondida com os filhos

O pai terá começado a abusar da filha quando tinha apenas sete anos, e prolongaram-se depois em Portugal até muito recentemente. A detenção do homem, de 34 anos, só aconteceu depois de a mulher o ter surpreendido em flagrante.

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Braga, deteve um homem suspeito da prática de inúmeros crimes de abuso sexual de crianças, agravados, cometidos sobre a própria filha, atualmente com 12 anos. A detenção ocorreu em Viana do Castelo, fora de flagrante delito.

De acordo com a PJ, os abusos terão começado quando a criança tinha apenas sete anos, numa altura em que pai e filha viviam no estrangeiro. A situação prolongou-se depois em Portugal, até ao passado dia 30 de julho.

A denúncia depois do flagrante

Foi nesse dia que a esposa do suspeito e mãe da menor o apanhou em flagrante. Perante a descoberta, a mulher refugiou-se durante o resto da noite com os filhos menores em casa de uma vizinha. Só mais tarde, já instalada em casa de familiares noutro concelho, decidiu denunciar os factos junto da PSP, que os transmitiu à Polícia Judiciária.

Detenção e prisão preventiva

Das diligências imediatas e ininterruptas realizadas pela PJ, foi possível recolher fortes elementos de prova que atestam a autoria dos factos, o que permitiu localizar, abordar e deter o suspeito.

O detido, de 34 anos, foi presente a interrogatório judicial no Tribunal Judicial de Viana do Castelo, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação mais gravosa: prisão preventiva.