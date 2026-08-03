segunda-feira, 03 ago. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Inquérito de Verão Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Mãe apanhou marido em flagrante em Viana do Castelo e passou a noite escondida com os filhos

O pai terá começado a abusar da filha quando tinha apenas sete anos, e prolongaram-se depois em Portugal até muito recentemente. A detenção do homem, de 34 anos, só aconteceu depois de a mulher o ter surpreendido em flagrante.
Redação
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Mãe apanhou marido em flagrante em Viana do Castelo e passou a noite escondida com os filhos

Jovem de 20 anos ataca o pai com um canivete na A23 durante viagem de férias e deixa-o em risco de vida

Relacionados

Homem com doença sexualmente transmissível abusou da filha menor até esta engravidar do próprio pai

PJ realizou exames aos perfis de ADN do feto, da menor e do pai, o que veio a confirmar que o suspeito era o autor dos abusos.
Homem com doença sexualmente transmissível abusou da filha menor até esta engravidar do próprio pai

Padrasto detido em Braga por abusar da enteada durante quase três anos

Homem de 44 anos tinha sido afastado de casa depois de a vítima o denunciar, mas voltou a coabitar com a jovem. PJ deteve-o fora de flagrante delito, com mandado emitido pelo DIAP de Guimarães.
Padrasto detido em Braga por abusar da enteada durante quase três anos

Homem detido em Viseu por abusar sexualmente da filha de 12 anos

Suspeito de 31 anos ficou em prisão preventiva depois de a menina ter relatado os abusos na escola.
Homem detido em Viseu por abusar sexualmente da filha de 12 anos

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Braga, deteve um homem suspeito da prática de inúmeros crimes de abuso sexual de crianças, agravados, cometidos sobre a própria filha, atualmente com 12 anos. A detenção ocorreu em Viana do Castelo, fora de flagrante delito.

De acordo com a PJ, os abusos terão começado quando a criança tinha apenas sete anos, numa altura em que pai e filha viviam no estrangeiro. A situação prolongou-se depois em Portugal, até ao passado dia 30 de julho.

A denúncia depois do flagrante

Foi nesse dia que a esposa do suspeito e mãe da menor o apanhou em flagrante. Perante a descoberta, a mulher refugiou-se durante o resto da noite com os filhos menores em casa de uma vizinha. Só mais tarde, já instalada em casa de familiares noutro concelho, decidiu denunciar os factos junto da PSP, que os transmitiu à Polícia Judiciária.

Detenção e prisão preventiva

Das diligências imediatas e ininterruptas realizadas pela PJ, foi possível recolher fortes elementos de prova que atestam a autoria dos factos, o que permitiu localizar, abordar e deter o suspeito.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O detido, de 34 anos, foi presente a interrogatório judicial no Tribunal Judicial de Viana do Castelo, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação mais gravosa: prisão preventiva.

Temas

Viana do Castelo
Abusos sexuais
Pai
Detido
PJ

Leia também

Chega exige explicações sobre químicos apreendidos pela PJ e questiona por que não foram destruídos

O Chega quer que o Governo esclareça por que motivo os produtos químicos apreendidos na Operação Pacoba não foram destruídos, apesar de existir um despacho do Ministério Público, e pede explicações sobre o armazenamento do material numa empresa privada
Chega exige explicações sobre químicos apreendidos pela PJ e questiona por que não foram destruídos

Quase 48 mil alunos já concorreram ao ensino superior e candidaturas superam ritmo de 2025

Quase 48 mil estudantes apresentaram candidatura à 1.ª fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior público até domingo. A quatro dias do fim do prazo, o número já supera o registado no mesmo período do ano passado, apesar dos atrasos provocados pelas falhas nos exames nacionais
Quase 48 mil alunos já concorreram ao ensino superior e candidaturas superam ritmo de 2025

Universidade Fernando Pessoa sob investigação após entrada irregular de 52 estudantes. Matrículas estão em risco de anulação

Grande parte das irregularidades foi registada com estudantes vindos de França e Itália. 
Universidade Fernando Pessoa sob investigação após entrada irregular de 52 estudantes. Matrículas estão em risco de anulação

Mais vistos

Destaques