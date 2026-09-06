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Madrugada trágica na A33: homem morre atropelado na zona do Montijo

O acidente aconteceu já depois da meia-noite, ao quilómetro 33 da autoestrada, no sentido Montijo/Casas Velhas. O óbito foi declarado no local, apesar da intervenção das equipas de emergência.
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Um homem morreu este domingo de madrugada depois de ter sido atropelado por um veículo ligeiro de passageiros na A33, na zona do Montijo, distrito de Setúbal.

O alerta para o acidente foi dado às 00h40, depois de o atropelamento ter ocorrido ao quilómetro 33 da Autoestrada 33, no sentido Montijo/Casas Velhas, correspondente ao sentido oeste-este.

Segundo o Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Península de Setúbal, o óbito foi declarado no local.

16 operacionais no local

As operações de socorro mobilizaram 16 operacionais, entre bombeiros, militares da GNR, elementos do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e da Brisa.

Foram mobilizadas seis viaturas para o local, incluindo a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Barreiro.

As circunstâncias em que ocorreu o atropelamento não foram divulgadas e deverão ser apuradas pelas autoridades.

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Atropelamento
A33
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Madrugada

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