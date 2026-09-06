Madrugada trágica na A33: homem morre atropelado na zona do Montijo

O acidente aconteceu já depois da meia-noite, ao quilómetro 33 da autoestrada, no sentido Montijo/Casas Velhas. O óbito foi declarado no local, apesar da intervenção das equipas de emergência.

Um homem morreu este domingo de madrugada depois de ter sido atropelado por um veículo ligeiro de passageiros na A33, na zona do Montijo, distrito de Setúbal.

O alerta para o acidente foi dado às 00h40, depois de o atropelamento ter ocorrido ao quilómetro 33 da Autoestrada 33, no sentido Montijo/Casas Velhas, correspondente ao sentido oeste-este.

Segundo o Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Península de Setúbal, o óbito foi declarado no local.

16 operacionais no local

As operações de socorro mobilizaram 16 operacionais, entre bombeiros, militares da GNR, elementos do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e da Brisa.

Foram mobilizadas seis viaturas para o local, incluindo a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Barreiro.

As circunstâncias em que ocorreu o atropelamento não foram divulgadas e deverão ser apuradas pelas autoridades.