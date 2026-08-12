Madeira prepara chegada inédita do príncipe herdeiro saudita: Mohammed bin Salman vai conhecer terra natal de Cristiano Ronaldo

A Mohammed bin Salman juntam-se outras figuras de relevo do Reino da Arábia Saudita, que deverão ficar alojadas num hotel de cinco estrelas do Funchal.

Portugal vai receber o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, que deverá chegar ao Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo no dia 13 de agosto. É a primeira vez que um Boeing 787 Dreamliner aterra no arquipélago, dá conta a RTP Madeira.

A Mohammed bin Salman juntam-se outras figuras de relevo do Reino da Arábia Saudita, que deverão ficar alojadas num hotel de cinco estrelas do Funchal. A PSP está a organizar uma intensa operação de segurança.

A comitiva vai assim conhecer a terra onde cresceu Cristiano Ronaldo, capitão da equipa detida pelo Fundo de Investimento Saudita, Al Nassr. Recorde-se que o jogador português tem também uma participação minoritária de cerca de 5% na empresa.