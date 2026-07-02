Luís Carrilho pretende reforçar efetivo e atingir 25 mil trabalhadores até 2035

O diretor naiconal considera este objetivo essencial para responder aos desafios operacionais da próxima década.

O diretor nacional da Polícia de Segurança Pública (PSP), Luís Carrilho, afirmou que a instituição pretende atingir os 25 mil trabalhadores até 2035, considerando este objetivo essencial para responder aos desafios operacionais da próxima década, nomeadamente a realização do Campeonato do Mundo de Futebol de 2030, que Portugal irá organizar juntamente com Espanha e Marrocos.

As declarações foram feitas durante as comemorações do 159.º aniversário da Polícia de Segurança Pública em Leiria, onde Luís Carrilho voltou a insistir na necessidade de reforçar o efetivo da força policial.

"O objetivo é claro, construir uma Polícia de Segurança Pública com 25 mil trabalhadores, entre polícias e pessoal técnico, capazes de responder às exigências do futuro", afirmou o superintendente-chefe Luís Carrilho, citado pela Lusa.

Agradeceu às autoridades pela competência e pela coragem e "pelo profundo sentido de serviço público que demonstram todos os dias".

Luís Carrilho, questionado pelos jornalistas sobre a forma como a PSP vai atingir os 25 mil trabalhadores em menos de uma década, afirmou: "Estou certo de que irão cada vez mais compreender que a Polícia de Segurança Pública é uma carreira que hoje em dia oferece uma amplitude de competências do ponto de vista nacional e internacional extraordinária."

Revelou ainda que em 2026, a PSP terá dois cursos.

"Portugal é um país extremamente seguro", salientou Luís Carrilho.