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Lisboa prepara abrigos climatizados devido à onda de calor

A Câmara de Lisboa preparou dois pavilhões para funcionarem como abrigos temporários caso a onda de calor se agrave
Redação
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Lisboa prepara abrigos climatizados devido à onda de calor
José Sérgio

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A Câmara Municipal de Lisboa (CML) preparou dois pavilhões municipais para funcionarem como abrigos temporários climatizados caso a onda de calor prevista para os próximos dias torne necessária a sua ativação.

Segundo fonte da autarquia, os espaços escolhidos são o Pavilhão Casal Vistoso, na freguesia do Areeiro, e o Pavilhão Manuel Castelo Branco, em São Vicente.

Apesar de estarem preparados para receber população vulnerável, os dois equipamentos só serão abertos se as condições meteorológicas o justificarem, estando a sua eventual ativação a ser articulada com a Direção-Geral da Saúde (DGS).

A medida surge depois de a secretária de Estado da Saúde, Ana Povo, anunciar que os municípios estão a identificar locais climatizados que possam servir de abrigo temporário durante os períodos de calor extremo.

Aviso vermelho devido a temperaturas até 44 graus

As medidas foram adotadas após o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitir aviso vermelho para o distrito de Lisboa entre quinta e sexta-feira.

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O nível vermelho corresponde ao grau máximo de alerta meteorológico e resulta da previsão de temperaturas máximas que podem atingir os 44 graus Celsius, acompanhadas por mínimas entre os 24 ºC e os 28 ºC, aumentando significativamente os riscos para a saúde pública.

Monsanto mantém-se aberto

Ssobre um eventual encerramento do Parque Florestal de Monsanto, a Câmara de Lisboa afirmou que, para já, essa medida não está prevista.

A autarquia acrescentou que continua a acompanhar permanentemente a evolução das condições meteorológicas, em articulação com os serviços municipais e as autoridades nacionais, podendo adotar novas medidas caso a situação se altere.

Recorde-se que, em julho de 2022, o Parque Florestal de Monsanto chegou a ser interditado ao público no âmbito da situação de alerta por risco de incêndio.

Cidade reforça resposta ao calor extremo

A Câmara Municipal de Lisboa explicou ainda que, sempre que se verificam condições meteorológicas extremas, o Serviço Municipal de Proteção Civil reforça o nível de prontidão operacional da Polícia Municipal e do Regimento de Sapadores Bombeiros, bem como as ações de sensibilização dirigidas aos utilizadores do Parque Florestal de Monsanto.

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Como alternativa aos espaços de abrigo, a autarquia lembra que a cidade dispõe de vários refúgios climáticos, incluindo jardins, parques urbanos e equipamentos culturais onde é possível encontrar ambientes mais frescos.

Entre os locais destacados estão o Parque Florestal de Monsanto, o Parque Urbano Gonçalo Ribeiro Telles, a Biblioteca do Palácio Galveias, o MUDE – Museu do Design e o Cinema São Jorge, espaços que podem ajudar a minimizar os efeitos das temperaturas extremas junto da população.

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