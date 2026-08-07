sexta-feira, 07 ago. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Inquérito de Verão Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Libertação de gases tóxicos em parque aquático deixa três pessoas hospitalizadas em Leiria

O incidente ocorreu durante uma operação de manutenção no sistema de tratamento da água do Mariparque, em Vieira de Leiria.
Redação
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Libertação de gases tóxicos em parque aquático deixa três pessoas hospitalizadas em Leiria

PJ. Amigo de Neves também fez obras na casa do financeiro

Dois homens e uma mulher, com idades compreendidas entre 61 e os 68, ficaram gravemente feridas na manhã desta sexta-feira, após a libertação de gases tóxicos durante uma operação de manutenção no Mariparque, em Vieira de Leiria, no concelho da Marinha Grande.

Segundo o Correio da Manhã, o acidente aconteceu numa zona técnica do parque aquático, onde decorria uma intervenção relacionada com o sistema de tratamento da água das piscinas feito por um funcionário.

As vítimas foram transportadas para o Hospital de Leiria.

O alerta foi dado cerca das 9h45.

Temas

Mariparque
Parque aquático
Vieira de Leiria
Marinha Grande
Hospital de Leiria

Leia também

Caso Luís Neves: PS diz que situação "atingiu o limite do admissível" e pede decisões difíceis a Montenegro

A pressão política em torno do ministro da Administração Interna continua a aumentar. Depois de ter sido anunciada uma auditoria à Polícia Judiciária, os socialistas consideram que a situação ultrapassou "o limite do admissível" e pedem uma intervenção do primeiro-ministro.
Caso Luís Neves: PS diz que situação "atingiu o limite do admissível" e pede decisões difíceis a Montenegro

Libertação de gases tóxicos em parque aquático deixa três pessoas hospitalizadas em Leiria

O incidente ocorreu durante uma operação de manutenção no sistema de tratamento da água do Mariparque, em Vieira de Leiria.
Libertação de gases tóxicos em parque aquático deixa três pessoas hospitalizadas em Leiria

Dedicou 15 anos à casa e à família. Tribunal decidiu que esse trabalho vale 45 mil euros

A Relação de Coimbra reconheceu que o trabalho doméstico e os cuidados prestados à filha do casal tiveram um valor económico e condenou um homem a indemnizar a ex-mulher. No acórdão, os juízes recordam ainda que a mulher abandonou a casa depois de ter sido responsabilizada pelo ex-marido pela morte da filha de ambos.
Dedicou 15 anos à casa e à família. Tribunal decidiu que esse trabalho vale 45 mil euros

Mais vistos

Destaques