Libertação de gases tóxicos em parque aquático deixa três pessoas hospitalizadas em Leiria

O incidente ocorreu durante uma operação de manutenção no sistema de tratamento da água do Mariparque, em Vieira de Leiria.

Dois homens e uma mulher, com idades compreendidas entre 61 e os 68, ficaram gravemente feridas na manhã desta sexta-feira, após a libertação de gases tóxicos durante uma operação de manutenção no Mariparque, em Vieira de Leiria, no concelho da Marinha Grande.

Segundo o Correio da Manhã, o acidente aconteceu numa zona técnica do parque aquático, onde decorria uma intervenção relacionada com o sistema de tratamento da água das piscinas feito por um funcionário.

As vítimas foram transportadas para o Hospital de Leiria.

O alerta foi dado cerca das 9h45.