Levou a companheira para uma zona de mato no Seixal e alegadamente violou-a. Homem fica em prisão preventiva

A investigação apurou que este não terá sido um episódio isolado. A mulher já tinha sido vítima de agressões anteriores na habitação onde viviam, algumas das quais terão ocorrido na presença dos filhos do casal.

Um homem, de 49 anos, foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) por suspeitas da prática dos crimes de violência doméstica e de violação agravados sobre a companheira, uma mulher de 39 anos, na sequência de factos ocorridos no passado dia 30 de junho, no concelho do Seixal.

Alegadas agressões começaram numa zona isolada

Em comunicado a PJ revela que cerca das 23h00, o suspeito foi buscar a companheira ao local de trabalho e conduziu-a até uma zona de mato na freguesia da Amora. Foi nesse lugar que o homem alegadamente agrediu violentamente a vítima e, sob ameaça com uma faca, a sujeitou a várias "situações humilhantes".

Após os acontecimentos na zona de mato, o suspeito terá levado a mulher para a residência da família.

A investigação apurou que este não terá sido um episódio isolado. Segundo a PJ, a mulher já tinha sido vítima de agressões anteriores na habitação onde vivia com o companheiro, algumas das quais terão ocorrido na presença dos filhos do casal.

Suspeito fica em prisão preventiva

Na sequência das diligências desenvolvidas, o homem foi detido e presente a primeiro interrogatório judicial.

Após ser ouvido pelo juiz de instrução criminal, foi-lhe aplicada a medida de coação mais gravosa, ficando em prisão preventiva enquanto prosseguem as investigações.