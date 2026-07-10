Levou a companheira para uma zona de mato no Seixal e alegadamente violou-a. Homem fica em prisão preventiva

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Um homem, de 49 anos, foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) por suspeitas da prática dos crimes de violência doméstica e de violação agravados sobre a companheira, uma mulher de 39 anos, na sequência de factos ocorridos no passado dia 30 de junho, no concelho do Seixal.
Alegadas agressões começaram numa zona isolada
Em comunicado a PJ revela que cerca das 23h00, o suspeito foi buscar a companheira ao local de trabalho e conduziu-a até uma zona de mato na freguesia da Amora. Foi nesse lugar que o homem alegadamente agrediu violentamente a vítima e, sob ameaça com uma faca, a sujeitou a várias "situações humilhantes".
Após os acontecimentos na zona de mato, o suspeito terá levado a mulher para a residência da família.
A investigação apurou que este não terá sido um episódio isolado. Segundo a PJ, a mulher já tinha sido vítima de agressões anteriores na habitação onde vivia com o companheiro, algumas das quais terão ocorrido na presença dos filhos do casal.
Suspeito fica em prisão preventiva
Na sequência das diligências desenvolvidas, o homem foi detido e presente a primeiro interrogatório judicial.
Após ser ouvido pelo juiz de instrução criminal, foi-lhe aplicada a medida de coação mais gravosa, ficando em prisão preventiva enquanto prosseguem as investigações.