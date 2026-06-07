Jovem portuguesa desaparecida em França foi encontrada na região de Paris

Melanie Espírito Santo, de 15 anos, estava desaparecida desde quarta-feira. A mãe confirmou que a adolescente foi localizada e se encontra bem.

A jovem portuguesa Melanie Espírito Santo, de 15 anos, que estava desaparecida desde quarta-feira em França, foi encontrada este sábado na região de Paris.

A informação foi confirmada pela mãe da adolescente à SIC, que avançou que a jovem se encontra bem.

O desaparecimento tinha gerado preocupação entre familiares, amigos e autoridades, depois de Melanie ter sido vista pela última vez em Thorigny-sur-Marne, uma localidade situada a cerca de 30 quilómetros da capital francesa.

Segundo as informações divulgadas, a adolescente saiu de casa para ir para a escola, mas não regressou, levando ao lançamento de vários alertas de desaparecimento.

Apelos multiplicaram-se nas redes sociais

Nos últimos dias, as redes sociais foram inundadas por pedidos de ajuda para localizar a jovem portuguesa.

Os alertas foram partilhados por familiares, residentes da região e também por entidades oficiais francesas, incluindo as autoridades locais e a autarquia da zona onde Melanie reside.

A mobilização ganhou particular dimensão devido à idade da adolescente e às circunstâncias do desaparecimento.

Estado de saúde preocupava familiares

Um dos fatores que aumentou a preocupação em torno do caso era o facto de Melanie sofrer de epilepsia.

De acordo com as informações divulgadas durante as buscas, a jovem não teria levado consigo a medicação necessária para controlar a doença, o que levou familiares e autoridades a reforçarem os apelos para a sua localização.

As circunstâncias em que a adolescente desapareceu e os detalhes sobre o período em que esteve ausente não foram, para já, divulgados.

A notícia do seu aparecimento põe fim a vários dias de angústia para a família e para a comunidade que acompanhou o caso.