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Jovem portuguesa de 18 anos distinguida entre os melhores talentos mundiais da engenharia espacial

Aluna de 20 valores, Lua Afonso já tinha sido distinguida pelo presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, como um exemplo para o futuro do país. 
Redação
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Os jovens portugueses continuam a dar cartas no mundo. Lua Afonso, de apenas 18 anos, recebeu o Anita Gale Visionary Leadership Award, um prémio que procura reconhecer pessoas que dedicam as suas carreiras à comunidade espacial. Este é um dos prémios atribuídos na final do International Space Settlement Design Competition (ISSDC), a mais prestigiada competição mundial de engenharia espacial para jovens estudantes.

Esta é uma distinção importante, uma vez que apenas alguns dos 270 finalistas (de entre 23.919 participantes de todo o mundo) receberam distinções individuais. Na classificação coletiva, a vitória sorriu à equipa Dougeldyne. 

O prémio da competição distingue não só resultados técnicos, mas também capacidade de liderança, visão estratégica e aptidão para trabalhar com equipas internacionais, promovendo a cooperação e a inovação no setor da engenharia espacial.

Aluna de 20 valores, Lua Afonso já tinha sido distinguida pelo presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, como um exemplo para o futuro do país. 

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Lua, originária da Covilhã, divide o seu talento pelo desporto e música. Representa o país pela seleção de skyrunning e participa ainda em competições de patinagem artística.

Temas

Lua Afonso
Anita Gale Visionary Leadership Award
ISSDC
Engenharia espacial
Prémio de liderança

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