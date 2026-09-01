terça-feira, 01 set. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Inquérito de Verão Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Jovem português de 18 anos salta de barco para o Lago Lucerna e acaba por morrer afogado

As buscas prolongaram-se durante horas e o corpo só foi recuperado no dia seguinte.
Redação
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Jovem português de 18 anos salta de barco para o Lago Lucerna e acaba por morrer afogado

Momento de terror no Parque Warner em Madrid: homem fica preso "de cabeça para baixo" e fratura as duas pernas numa montanha russa

Relacionados

Menino de 12 anos morre afogado no rio Lea, em Londres

Um menino de 12 anos morreu afogado no rio Lea, em Londres, depois de ter sido visto a entrar na água junto a Hackney Marshes. O corpo foi recuperado por mergulhadores da polícia após a meia-noite. O caso está a ser investigado pelas autoridades
Menino de 12 anos morre afogado no rio Lea, em Londres

Antigo futebolista internacional romeno Gabriel Muresan morre afogado aos 44 anos

Gabriel Muresan vestiu a camisola de clubes como o Gaz Metan, Gloria Bistrita, Cluj e Targu Mures. No estrangeiro representou as cores dos russos do Tom Tomsk.
Antigo futebolista internacional romeno Gabriel Muresan morre afogado aos 44 anos

Um passeio de barco na Suíça terminou em tragédia para um jovem português de 18 anos. Depois de saltar para as águas do Lago Lucerna, ao largo de Buochs, entrou em dificuldades e desapareceu debaixo de água.

O jovem encontrava-se no domingo numa gaivota alugada, acompanhado por um grupo, quando saltou para o Lago Lucerna, segundo a imprensa suíça.

Pouco depois de entrar na água, começou a ter dificuldades e deixou de ser visto à superfície. As pessoas que estavam na embarcação ainda tentaram ajudá-lo, mas não conseguiram retirar o jovem da água.

O alerta foi dado às autoridades pelas 14h15, hora local, tendo sido desencadeada uma operação de busca na zona onde o jovem desapareceu.

Segundo o jornal suíço Blick, o jovem, de nacionalidade portuguesa, residia no Reino Unido e encontrava-se na Suíça com familiares.

Corpo encontrado no dia seguinte

As operações de busca envolveram elementos da Polícia Cantonal de Nidwalden e mergulhadores da Polícia de Lucerna.

Depois de várias horas de buscas, o corpo do jovem foi recuperado pelas autoridades locais na segunda-feira.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

A Polícia de Nidwalden está agora a investigar as circunstâncias do sucedido, em colaboração com o Ministério Público de Nidwalden.

As autoridades suíças procuram esclarecer o que aconteceu depois de o jovem ter entrado na água e quais as circunstâncias que terão levado ao afogamento.

Temas

Suíça
Lago Lucerna
Afogado
Português
Jovem

Leia também

Jovem português de 18 anos salta de barco para o Lago Lucerna e acaba por morrer afogado

As buscas prolongaram-se durante horas e o corpo só foi recuperado no dia seguinte.
Jovem português de 18 anos salta de barco para o Lago Lucerna e acaba por morrer afogado

Caos nos exames nacionais: folhas desaparecidas levam Ministério Público a abrir inquérito

O processo de classificação dos exames nacionais está agora sob investigação do Ministério Público. O inquérito surge de uma queixa feita pela Fenprof e tem como base as folhas de resposta que desapareceram.
Caos nos exames nacionais: folhas desaparecidas levam Ministério Público a abrir inquérito

Calor extremo regressa e há onze distritos sob aviso amarelo

O IPMA vai colocar 11 distritos sob aviso amarelo na quinta-feira. As temperaturas podem atingir os 40 a 42 graus no Vale do Tejo, Beira Baixa e Alentejo, enquanto o risco de incêndio rural será muito elevado em grande parte do território.
Calor extremo regressa e há onze distritos sob aviso amarelo

Mais vistos

Destaques