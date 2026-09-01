Jovem português de 18 anos salta de barco para o Lago Lucerna e acaba por morrer afogado

As buscas prolongaram-se durante horas e o corpo só foi recuperado no dia seguinte.

Um passeio de barco na Suíça terminou em tragédia para um jovem português de 18 anos. Depois de saltar para as águas do Lago Lucerna, ao largo de Buochs, entrou em dificuldades e desapareceu debaixo de água.

O jovem encontrava-se no domingo numa gaivota alugada, acompanhado por um grupo, quando saltou para o Lago Lucerna, segundo a imprensa suíça.

Pouco depois de entrar na água, começou a ter dificuldades e deixou de ser visto à superfície. As pessoas que estavam na embarcação ainda tentaram ajudá-lo, mas não conseguiram retirar o jovem da água.

O alerta foi dado às autoridades pelas 14h15, hora local, tendo sido desencadeada uma operação de busca na zona onde o jovem desapareceu.

Segundo o jornal suíço Blick, o jovem, de nacionalidade portuguesa, residia no Reino Unido e encontrava-se na Suíça com familiares.

Corpo encontrado no dia seguinte

As operações de busca envolveram elementos da Polícia Cantonal de Nidwalden e mergulhadores da Polícia de Lucerna.

Depois de várias horas de buscas, o corpo do jovem foi recuperado pelas autoridades locais na segunda-feira.

A Polícia de Nidwalden está agora a investigar as circunstâncias do sucedido, em colaboração com o Ministério Público de Nidwalden.

As autoridades suíças procuram esclarecer o que aconteceu depois de o jovem ter entrado na água e quais as circunstâncias que terão levado ao afogamento.