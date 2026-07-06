Jovem morre em despiste de carro em Albufeira. Condutor e segundo passageiro fugiram após o acidente

Vítima, de 25 anos, seguia como passageiro da viatura. Autoridades continuam à procura do condutor e do outro ocupante que abandonaram o local depois do despiste.

Um homem de 25 anos morreu na madrugada desta segunda-feira na sequência do despiste de um automóvel na Estrada Municipal 526, na zona da Branqueira, em Albufeira. Após o acidente, o condutor e um outro passageiro abandonaram o local e estão a ser procurados pelas autoridades.

Segundo apurou o Correio da Manhã junto de fonte da GNR, a vítima mortal seguia no veículo como passageiro. O óbito foi declarado no local.

O alerta foi dado às 4h38, tendo mobilizado meios dos Bombeiros de Albufeira, do INEM e da GNR.

As circunstâncias do despiste estão agora a ser investigadas pelo Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação (NICAV) da GNR, que realizou as perícias no local.

O corpo da vítima foi transportado para o Gabinete Médico-Legal de Portimão, onde será realizada a autópsia.

As autoridades prosseguem as diligências para localizar o condutor e o outro ocupante da viatura que abandonaram o local após o acidente.