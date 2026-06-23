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Jovem morre durante festival de música eletrónica no Crato

As autoridades estão ainda a proceder à identificação da vítima.
Redação
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Jovem morre durante festival de música eletrónica no Crato

“O meu telemóvel ouviu isto?”. Perceba porque é que os seus dispositivos parecem ouvir as suas conversas

Uma jovem de cerca de 20 anos foi encontrada morta no Crato, em Portalegre, onde decorria o festival Waking Life, um festival de música eletrónica, arte e vivência comunitária, realizado anualmente na vila do Crato, no Alto Alentejo.

De acordo com informação do Correio da Manhã, a jovem sentiu-se mal enquanto estava na água de uma barragem naquela zona, tendo caído inanimada ainda antes da chegada dos meios de socorro. O alerta foi dado por volta das 18h00. Apesar das manobras de reanimação, a jovem não resistiu.

As autoridades estão ainda a proceder à identificação da vítima, uma vez que esta não possuía os seus documentos consigo.

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