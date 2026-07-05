Jovem futebolista de 16 anos morre durante torneio em Mértola após desaparecer na água do Rio Guadiana

Todas as atividades do torneio deste fim de semana foram canceladas em solidariedade com a família e amigos.

O corpo de um jovem de 16 anos foi encontrado na zona das Azenhas do Guadiana, em Mértola, na tarde deste sábado. Sabe-se agora que o jovem era jogador do Seixal Clube 1925, e que estaria a banhos com colegas na altura do desaparecimento.

De acordo com a Autoridade Marítima Nacional (AMN), citada pelo Correio da Manhã , o jovem estaria na água quando entrou em dificuldades e acabou por desaparecer. Os colegas de equipa estavam presentes, já que todos participavam num torneio de futebol Sub-16, em Mértola.

Todas as atividades do torneio deste fim de semana foram canceladas em solidariedade com a família e amigos.

A Câmara Municipal do Seixal já emitiu as condolências, bem como o antigo clube do jovem, o Paio Pires FC. “É com profunda tristeza e enorme consternação que o Paio Pires Futebol Clube recebeu a notícia do falecimento do nosso ex-atleta. O Hugo fez parte da nossa família desportiva, deixando a sua marca pela dedicação, companheirismo e pelo orgulho com que representou as cores do nosso clube", pode ler-se numa publicação nas redes sociais.