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Jovem em estado grave após acidente entre trotinete e automóvel em Famalicão

Há ainda outro jovem com ferimentos considerados ligeiros. Seguiam juntos na mesma trotinete.
Redação
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De acordo com o Correio da Manhã, os dois jovens estavam juntos na mesma trotinete.

Ambos foram transportados para o hospital.

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Vila Nova de Famalicão
Trotinete
Feridos
Colisão
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