Jovem em estado grave após acidente entre trotinete e automóvel em Famalicão

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Dois jovens de 16 anos ficaram feridos, na tarde desta quinta-feira, na sequência de uma colisão entre uma trotinete e um automóvel, em Vila Nova de Famalicão. Um dos adolescentes sofreu ferimentos graves, enquanto o outro sofreu ferimentos ligeiros.
De acordo com o Correio da Manhã, os dois jovens estavam juntos na mesma trotinete.
Ambos foram transportados para o hospital.