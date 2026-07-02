Jovem em estado grave após acidente entre trotinete e automóvel em Famalicão

Há ainda outro jovem com ferimentos considerados ligeiros. Seguiam juntos na mesma trotinete.

Dois jovens de 16 anos ficaram feridos, na tarde desta quinta-feira, na sequência de uma colisão entre uma trotinete e um automóvel, em Vila Nova de Famalicão. Um dos adolescentes sofreu ferimentos graves, enquanto o outro sofreu ferimentos ligeiros.

De acordo com o Correio da Manhã, os dois jovens estavam juntos na mesma trotinete.

Ambos foram transportados para o hospital.