Jovem desaparece no rio Minho. Equipas portuguesas e espanholas unem esforços nas buscas

Entrou no rio para nadar, mas os amigos perderam-no de vista, devido à força da corrente. O alerta foi dado cerca das 13h40.

O que começou como um momento de lazer entre amigos junto ao rio Minho transformou-se rapidamente numa corrida contra o tempo. Um jovem está desaparecido desde o início da tarde deste domingo, depois de ter entrado na água para nadar, na zona de Caminha, sem voltar a ser visto.

O alerta foi dado cerca das 13h40, e pelas 15h00 as autoridades já estavam em campo, após terem acionado uma operação de busca de grande dimensão, que continua em curso.

Fonte do Comando Sub-Regional do Alto Minho disse à Lusa, que um grupo de cinco jovens terá ido nadar, mas "viram-se apertados" com a força da corrente.

Quatro dos cinco jovens conseguiram sair da água, perdendo de vista o quinto elemento.

Meios portugueses e espanhóis no terreno

Devido à localização do desaparecimento, junto ao troço internacional do rio Minho, as buscas contam com a colaboração de equipas dos dois lados da fronteira.

As operações, que contam com duas embarcações espanholas, decorrem por água e por terra.