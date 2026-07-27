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Jovem desaparece enquanto fazia stand up paddle ao largo de Aljezur. Buscas mobilizam meios por terra, mar e ar

Operações de busca envolvem meios da Autoridade Marítima, da Força Aérea, bombeiros e embarcações de pesca.
Redação
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Jovem desaparece enquanto fazia stand up paddle ao largo de Aljezur. Buscas mobilizam meios por terra, mar e ar

Há um ano era um empresário de sucesso hoje vive como um mendigo. Trinta anos de trabalho destruídos em poucos minutos

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As buscas por um praticante de stand up paddle de 28 anos foram desencadeadas na manhã deste domingo, depois de o jovem ter desaparecido no mar ao largo da praia da Arrifana, no concelho de Aljezur.

Segundo a Autoridade Marítima Nacional, o alerta foi recebido às 11h33 através do amigo que o acompanhava durante a atividade.

As operações são coordenadas pelo Capitão do Porto e Comandante Local da Polícia Marítima de Lagos.

Jovem fazia travessia entre Monte Clérigo e Carrapateira

De acordo com a informação divulgada pela Autoridade Marítima Nacional, o jovem terá entrado em dificuldades enquanto realizava a travessia em stand up paddle entre a praia de Monte Clérigo e a Carrapateira.

O amigo que seguia com ele acabou por ser resgatado por uma embarcação de pesca que se encontrava nas proximidades.

O paradeiro do jovem continua, contudo, por localizar.

Buscas envolvem meios por mar, terra e ar

Nas operações de busca estão empenhados tripulantes da Estação Salva-vidas de Sagres, elementos do Comando Local da Polícia Marítima de Lagos, operacionais do projeto SeaWatch, bombeiros voluntários de Aljezur, equipas apoiadas por drones e uma aeronave da Força Aérea Portuguesa.

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Também várias embarcações de pesca local colaboram nas buscas.

Entretanto, a Autoridade Marítima Nacional ativou o Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima para prestar apoio no âmbito da ocorrência.

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