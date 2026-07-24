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Jovem denuncia a própria mãe e o amante por alegado abuso sexual. Vítima terá sido coagida durante três anos

A jovem, atualmente com 18 anos, viveu, durante cerca de três anos, "em constante angústia e coagida ao silêncio". A PJ revela ainda que os encontros decorreram de forma esporádica e alguns terão sido fotografados pelos suspeitos através de um telemóvel.
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Segundo a PJ, os factos remontam a quando a jovem tinha 15 anos. De acordo com a investigação, terá sido coagida pela mãe a participar em atos sexuais durante encontros que esta mantinha com o seu amante, um relacionamento que ambos escondiam dos respetivos cônjuges.

Encontros terão sido registados em fotografias

Em comunicado a PJ revela que os encontros decorreram de forma esporádica e alguns terão sido fotografados pelos suspeitos através de um telemóvel.

A investigação apurou ainda que os dois arguidos mantinham uma relação amorosa há algum tempo e que a mulher recebia apoio financeiro por parte do homem.

Vítima viveu em silêncio durante três anos

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A PJ refere que a jovem viveu, durante cerca de três anos, "em constante angústia e coagida ao silêncio", até decidir afastar-se do contexto familiar e apresentar queixa às autoridades.

A denúncia foi inicialmente comunicada à Guarda Nacional Republicana (GNR), esta quinta-feira, que acionou de imediato a Polícia Judiciária, atendendo à natureza dos crimes.

Investigação permitiu reunir prova considerada sólida

Na sequência das diligências desenvolvidas pela Diretoria do Sul da PJ, os investigadores recolheram, segundo a polícia, elementos probatórios considerados consistentes que sustentam a forte suspeita da prática dos crimes pelos dois detidos.

Face ao impacto emocional provocado pelos factos, foram igualmente ativados os mecanismos institucionais de apoio à vítima, garantindo-lhe acompanhamento especializado.

Arguidos vão ser presentes a juiz

Os dois suspeitos foram detidos e serão presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação consideradas adequadas.

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