Jovem de 24 anos suspeito de esfaquear e matar a avó em Mafra

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Um jovem de 24 anos foi detido esta manhã por suspeitas de ter matado a avó, de 73 anos, em Milharado, no concelho de Mafra, distrito de Lisboa.
O alerta para a ocorrência foi registado pelas 06h30, tendo a Guarda Nacional Republicana (GNR) mobilizado meios para o local. O homem acabou por ser detido por suspeitas da prática do crime de homicídio.
Segundo uma fonte da GNR citada pela agência Lusa, a vítima é uma mulher de 73 anos e o suspeito tem 24 anos.
PJ investiga suspeita de esfaqueamento
A investigação está agora a cargo da Polícia Judiciária (PJ), que confirmou a detenção e adiantou alguns detalhes sobre o caso.
De acordo com a PJ, trata-se de “um jovem que terá esfaqueado a avó”, na residência da mulher, em Mafra.
A Polícia Judiciária não avançou, para já, com mais informações sobre as circunstâncias em que ocorreu o crime.
As autoridades continuam a investigar o caso para esclarecer a dinâmica do homicídio e as circunstâncias que terão conduzido à morte da mulher de 73 anos.