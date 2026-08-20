Jovem de 24 anos foi intercetado pela PSP poucos minutos depois de tentar atravessar Ponte 25 de Abril de trotinete

O jovem foi intercetado e retirado do tabuleiro da ponte pelas autoridades. Já a trotinete foi recolhida pelos meios da Lusoponte.

O jovem de 24 anos que foi gravado a atravessar a Ponte 25 de abril numa trotinete elétrica foi intercetado pela PSP antes de completar a travessia.

Em comunicado, a Lusoponte, a empresa concessionária responsável pela gestão, exploração e manutenção das duas principais travessias rodoviárias sobre o rio Tejo em Lisboa, adiantou que o homem foi detetado às 03h36 (sem especificar o dia) no sistema de videovigilância da ponte.

A PSP foi acionada, bem como meios operacionais da concessionária, tendo chegado ao local poucos minutos depois. O jovem foi intercetado e retirado do tabuleiro da ponte pelas autoridades. Já a trotinete foi recolhida pelos meios da Lusoponte.

A operação foi dada como concluída às 03h55.

Recorde-se que a tentativa de travessia do jovem rapidamente começou a circular nas redes sociais. O vídeo mostra o jovem, na trotinete elétrica, a circular em contramão no sentido Lisboa-Almada.