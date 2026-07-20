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Jovem de 23 anos continua desaparecido no rio Minho. Buscas foram retomadas entre Caminha e Lanhelas

Desapareceu no domingo depois de entrar na água com quatro amigos e ter sido arrastado pela corrente. As operações de busca envolvem meios portugueses e espanhóis.
Redação
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Jovem de 23 anos continua desaparecido no rio Minho. Buscas foram retomadas entre Caminha e Lanhelas

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As buscas pelo jovem de 23 anos desaparecido no rio Minho foram retomadas na manhã desta segunda-feira, depois de terem sido interrompidas ao final do dia de domingo. O jovem desapareceu enquanto nadava com quatro amigos no troço internacional do rio, na zona de Caminha.

As operações começaram pelas 08h00 e concentram-se entre as localidades de Seixas e Lanhelas, no concelho de Caminha, distrito de Viana do Castelo.

Corrente terá arrastado o jovem

O jovem terá sido surpreendido pela força da corrente enquanto se encontrava na água com um grupo de amigos, acabando por desaparecer.

O alerta foi dado cerca das 13h40 de domingo e, pouco mais de uma hora depois, já estavam mobilizados mais de 40 operacionais para a operação de busca e salvamento.

Operação mobiliza meios portugueses e espanhóis

As buscas decorrem no rio e também por terra, envolvendo patrulhas da GNR do lado português e da Guardia Civil na margem espanhola, uma vez que o desaparecimento ocorreu no troço internacional do rio Minho.

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Além disso, foram mobilizadas duas embarcações espanholas para reforçar a operação.

Caso o jovem não seja encontrado na zona onde desapareceu, as autoridades admitem alargar o perímetro de buscas ao longo do rio, abrangendo a área entre a foz do Minho e Vila Nova de Cerveira.

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