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Jovem de 22 anos morre após carro incendiar-se em violenta colisão no IC1

O acidente ocorreu na manhã desta sexta-feira, na zona da Mimosa, em Santiago do Cacém. Após a colisão com um pesado de mercadorias, o automóvel incendiou-se. O condutor do camião sofreu apenas ferimentos ligeiros.
SOL/Lusa
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“Há uma vitima mortal, um jovem de 22 anos [condutor do veículo ligeiro], e um ferido ligeiro, o condutor do pesado. O IC 1 [Itinerário Complementar 1] está cortado nos dois sentidos ao quilómetro 625 na Mimosa, na freguesia de Alvalade [distrito de Setúbal]”, adiantou a fonte do Comando Sub-Regional do Alentejo Litoral.

De acordo com a mesma fonte, após a colisão, cujo alerta foi dado às 07:22, o veículo ligeiro incendiou-se.

Às 09h20 estavam no local 28 operacionais, com o apoio de 12 veículos.

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