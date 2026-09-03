Jovem de 21 anos morre em acidente de mota em Guimarães

Relacionados
Colisão entre uma mota e um automóvel deixa jovem em estado grave em Barcelos
Motociclista morre em colisão com camião na Ponte 25 de Abril. Trânsito cortado no sentido Setúbal-Lisboa
Uma colisão entre um motociclo e um automóvel provocou, esta manhã, uma vítima mortal na A11, em Guimarães. O homem que seguia na mota tinha 21 anos e não resistiu aos ferimentos.
O acidente ocorreu ao quilómetro 39 da autoestrada, na zona de Brito, quando circulava no sentido Braga-Guimarães. O alerta foi dado às 10h03, de acordo com o jornal O Minho.
Uma mulher de 22 anos seguia também no motociclo. Apesar do acidente, sofreu apenas ferimentos ligeiros e foi encaminhada para o Hospital de Braga.
No local estiveram 10 elementos dos Bombeiros Voluntários de Braga, apoiados por quatro viaturas. A Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Guimarães também esteve no local.
A operação contou ainda com a presença da GNR e de uma equipa da Ascendi, concessionária da A11.
Jovem entrou em paragem cardiorrespiratória
Quando as equipas de emergência chegaram ao local, o jovem encontrava-se em paragem cardiorrespiratória.
Os meios de socorro iniciaram de imediato manobras de reanimação, mas não conseguiram reverter o estado da vítima. O óbito acabou por ser declarado no local.
Circulação condicionada
O acidente obrigou a condicionar a circulação naquele troço da autoestrada, enquanto decorriam as operações de socorro e os trabalhos relacionados com a ocorrência.