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Jovem de 21 anos baleado acidentalmente na cabeça em Vizela está em coma

A vítima está em coma depois de ter sido atingido na cabeça por um disparo acidental num café em Vizela. O tiro terá sido efetuado por um amigo de 25 anos, que foi constituído arguido no âmbito da investigação da Polícia Judiciária.
Redação
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Jovem de 21 anos baleado acidentalmente na cabeça em Vizela está em coma

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Um jovem de 21 anos ficou gravemente ferido depois de ser atingido por um disparo na cabeça num café em Vizela, durante a madrugada desta quarta-feira. A arma terá disparado acidentalmente enquanto era manuseada por um amigo da vítima.

O caso aconteceu por volta da meia noite. Fonte da Polícia Judiciária contou à Lusa, que o jovem encontrava-se no café com um grupo de amigos quando ocorreu o disparo.

O disparo foi feito pelo dono do café, que tem 25 anos de idade.

A vítima foi atingida na cabeça e ficou em estado crítico. Foi inicialmente assistida pelos Bombeiros Voluntários de Vizela e, posteriormente, por uma equipa médica da VMER de Guimarães.

O jovem acabou por ser transportado para o Hospital de Braga, onde permanece internado em estado grave, e em coma.

Arma ilegal

A arma, de calibre 6,35 milímetros, terá sido exibida ao grupo que se encontrava no café. Durante o manuseamento, acabou por ocorrer o disparo que atingiu o jovem na cabeça. Fonte da PJ revelou, ainda, que a arma estava ilegal.

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As circunstâncias exatas do incidente estão ainda a ser investigadas pela PJ de Braga, que esteve no local.

Autor do disparo foi constituído arguido

O homem que terá efetuado o disparo foi identificado pela PJ e constituído arguido no âmbito da investigação.

Apesar da gravidade dos ferimentos provocados na vítima, o jovem de 25 anos não foi detido.

A investigação prossegue.

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