Jovem de 21 anos baleado acidentalmente na cabeça em Vizela está em coma

Um jovem de 21 anos ficou gravemente ferido depois de ser atingido por um disparo na cabeça num café em Vizela, durante a madrugada desta quarta-feira. A arma terá disparado acidentalmente enquanto era manuseada por um amigo da vítima.
O caso aconteceu por volta da meia noite. Fonte da Polícia Judiciária contou à Lusa, que o jovem encontrava-se no café com um grupo de amigos quando ocorreu o disparo.
O disparo foi feito pelo dono do café, que tem 25 anos de idade.
A vítima foi atingida na cabeça e ficou em estado crítico. Foi inicialmente assistida pelos Bombeiros Voluntários de Vizela e, posteriormente, por uma equipa médica da VMER de Guimarães.
O jovem acabou por ser transportado para o Hospital de Braga, onde permanece internado em estado grave, e em coma.
Arma ilegal
A arma, de calibre 6,35 milímetros, terá sido exibida ao grupo que se encontrava no café. Durante o manuseamento, acabou por ocorrer o disparo que atingiu o jovem na cabeça. Fonte da PJ revelou, ainda, que a arma estava ilegal.
As circunstâncias exatas do incidente estão ainda a ser investigadas pela PJ de Braga, que esteve no local.
Autor do disparo foi constituído arguido
O homem que terá efetuado o disparo foi identificado pela PJ e constituído arguido no âmbito da investigação.
Apesar da gravidade dos ferimentos provocados na vítima, o jovem de 25 anos não foi detido.
A investigação prossegue.