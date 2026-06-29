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Jovem de 20 anos atropelado pelo metro no Porto. Vítima ficou presa debaixo do transporte

No local esteve o Regimento de Sapadores Bombeiros do Porto, com o apoio dos bombeiros Portuenses e do INEM.
Redação
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Jovem de 20 anos atropelado pelo metro no Porto. Vítima ficou presa debaixo do transporte
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Um jovem de 20 anos foi atropelado por uma composição do Metro no Porto, na estação de Francos, na manhã desta segunda-feira.

A vítima terá ficado presa debaixo do metro e foi transportada em estado grave para o hospital, o incidente levou à interrupção da circulação, que entretanto já foi resposta.

No local esteve o Regimento de Sapadores Bombeiros do Porto, com o apoio dos bombeiros Portuenses e do INEM.

A PSP está a acompanhar os trabalhos e a realizar diligências para apurar as circunstâncias do acidente.

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Atropelamento Metro Porto
Acidente Estação Francos
Vítima Metro Porto
Circulação Interrompida Metro
Autoridades Porto

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