Jovem de 20 anos atropelado pelo metro no Porto. Vítima ficou presa debaixo do transporte

No local esteve o Regimento de Sapadores Bombeiros do Porto, com o apoio dos bombeiros Portuenses e do INEM.

Um jovem de 20 anos foi atropelado por uma composição do Metro no Porto, na estação de Francos, na manhã desta segunda-feira.

A vítima terá ficado presa debaixo do metro e foi transportada em estado grave para o hospital, o incidente levou à interrupção da circulação, que entretanto já foi resposta.

No local esteve o Regimento de Sapadores Bombeiros do Porto, com o apoio dos bombeiros Portuenses e do INEM.

A PSP está a acompanhar os trabalhos e a realizar diligências para apurar as circunstâncias do acidente.