Jovem de 20 anos ataca o pai com um canivete na A23 durante viagem de férias e deixa-o em risco de vida

O jovem foi detido e conduzido pela GNR ao departamento de Psiquiatria do Hospital da Covilhã.

Um jovem de 20 anos foi detido após esfaquear o pai na manhã de domingo em plena autoestrada enquanto viajavam para o destino de férias.

Tudo aconteceu na A23, entre a Guarda e Belmonte. O rapaz viajava com os pais quando pediu para pararem o carro para descansar, de acordo com fonte ligada à investigação, citada pelo Correio da Manhã.

O pai ter-se-á deslocado à bagageira para ir buscar uma toalha para o filho poder encostar a cabeça. O jovem, já com problemas psicológicos diagnosticados, aproveitou o momento para atacar o progenitor com um canivete no pescoço.

O golpe atingiu uma artéria vital, tendo a vítima ficado em risco de vida quando transportada para o Hospital da Guarda. Já se encontra fora de perigo.

O jovem foi detido e conduzido pela GNR ao departamento de Psiquiatria do Hospital da Covilhã. O caso fica ao cargo da Polícia Judiciária da Guarda.