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Jovem de 19 anos detido por tentativa de homicídio após perseguir e atropelar amigo

Um jovem de 19 anos foi detido pela Polícia Judiciária por suspeitas de tentativa de homicídio na Covilhã. O alegado agressor terá perseguido e atropelado um amigo de 20 anos após uma discussão relacionada com uma questão sentimental
Redação
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Jovem de 19 anos detido por tentativa de homicídio após perseguir e atropelar amigo

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Um jovem de 19 anos foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) por suspeitas da prática de um crime de homicídio qualificado na forma tentada, após alegadamente ter atropelado outro jovem na sequência de uma discussão ocorrida na Covilhã.

A detenção foi efetuada na segunda-feira por inspetores do Departamento de Investigação Criminal da Guarda, na sequência de uma investigação que permitiu recolher fortes indícios da autoria dos factos.

Segundo a PJ, o incidente teve origem numa discussão ocorrida num bar da cidade da Covilhã, alegadamente motivada por uma questão sentimental. De acordo com a investigação, o suspeito, de 19 anos, e a vítima, de 20, mantinham uma relação de proximidade e amizade.

Após a altercação, a vítima abandonou o local de automóvel em direção a casa, sendo seguida pelo alegado agressor numa outra viatura. A Polícia Judiciária refere que, durante o percurso, o jovem de 20 anos terá parado para comprar tabaco, momento em que foi surpreendido pelo suspeito.

"A dado momento, parou para comprar tabaco e, nessa altura, foi abalroado pelo carro do suspeito", indica a PJ em comunicado. O impacto foi de tal forma violento que a vítima foi projetada a uma distância considerável, ficando inanimada no local.

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Suspeito embateu contra uma árvore

Após o atropelamento, o alegado agressor terá perdido o controlo do veículo que conduzia, acabando por colidir contra uma árvore. O automóvel ficou imobilizado no local do acidente.

A Guarda Nacional Republicana (GNR) foi alertada por testemunhas que presenciaram os acontecimentos e acionou os meios de socorro.

Tanto a vítima como o suspeito foram transportados para as Urgências do Hospital da Covilhã. Segundo a Polícia Judiciária, o jovem atropelado continua internado sob observação médica, mas encontra-se já livre de perigo.

O suspeito recebeu alta hospitalar cerca de dez horas após o acidente, tendo sido posteriormente conduzido às instalações da PJ da Guarda, onde foi formalmente detido.

Tribunal aplica pulseira eletrónica

Após ser presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal da Covilhã, o arguido ficou sujeito à medida de coação de obrigação de permanência e vigilância através de pulseira eletrónica.

O inquérito é dirigido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Castelo Branco, que prossegue a investigação para apurar todas as circunstâncias do caso.

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As autoridades investigam agora os contornos do alegado atropelamento intencional, num processo em que o suspeito está fortemente indiciado pela prática do crime de homicídio qualificado na forma tentada.

Temas

Policia Judiciária
GNR
Tentativa de Homicídio
Atropelamento
Covilhã

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