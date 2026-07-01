Jovem de 19 anos desaparece no rio Douro após mergulho junto ao Palácio do Freixo

Um jovem de 19 anos está desaparecido no rio Douro desde a tarde desta quarta-feira, depois de ter saltado para a água junto ao Palácio do Freixo, no Porto. As operações de busca mobilizam elementos da Estação Salva-vidas e mergulhadores dos Sapadores do Porto.

Um jovem de 19 anos desapareceu na tarde desta quarta-feira no rio Douro, depois de ter mergulhado junto ao Palácio do Freixo, na cidade do Porto.

O alerta foi dado às 15h25, confirmou à agência Lusa o comandante-adjunto da Capitania do Douro, Pedro Cervaens.

Segundo o responsável, o jovem integrava um grupo de 12 a 15 pessoas que se encontravam a saltar para o rio quando, após um dos mergulhos, deixou de ser visto.

As operações de busca foram imediatamente desencadeadas e estão a ser conduzidas por elementos da Estação Salva-vidas do Douro e por mergulhadores do Batalhão de Sapadores Bombeiros do Porto.

De acordo com a informação disponível na página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), pelas 16h08 encontravam-se no local nove operacionais, apoiados por quatro viaturas.

Até ao momento, as autoridades não divulgaram mais informações sobre as circunstâncias do desaparecimento, mantendo-se as buscas em curso para localizar o jovem.