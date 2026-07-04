Jovem de 18 anos detido por suspeitas de abuso sexual contra jovem de 16 "incapaz de resistência”

Os crimes aconteceram no passado dia 1 de junho, pelas 21h00, no interior de um prédio no Barreiro.

Um jovem de 18 anos foi detido pela Polícia Judiciária no Barreiro, Setúbal, por suspeitas de abuso sexual de uma “pessoa incapaz de resistência”, de pornografia de menores e de gravações e fotografias ilícitas.

A vítima é uma jovem de 16 anos, alegadamente amiga do agressor.

Os crimes aconteceram no passado dia 1 de junho, pelas 21h00, no interior de um prédio no Barreiro.

Os dois ter-se-ão separado do grupo de amigos do qual ambos faziam parte. Estavam sob o efeito de bebidas alcoólicas, fator que levou o detido a aproveitar-se da jovem, que se encontrava quase inanimada, de acordo com o comunicado da Polícia Judiciária.

“O suspeito gravou ainda os atos sexuais a que sujeitou a vítima, exibindo a gravação a terceiros”, pode ler-se.

O arguido já foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo ficado sujeito a prisão preventiva.