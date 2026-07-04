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Jovem de 18 anos detido por suspeitas de abuso sexual contra jovem de 16 "incapaz de resistência”

Os crimes aconteceram no passado dia 1 de junho, pelas 21h00, no interior de um prédio no Barreiro. 
Redação
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Jovem de 18 anos detido por suspeitas de abuso sexual contra jovem de 16 "incapaz de resistência”

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Um jovem de 18 anos foi detido pela Polícia Judiciária no Barreiro, Setúbal, por suspeitas de abuso sexual de uma “pessoa incapaz de resistência”, de pornografia de menores e de gravações e fotografias ilícitas. 

A vítima é uma jovem de 16 anos, alegadamente amiga do agressor.

Os crimes aconteceram no passado dia 1 de junho, pelas 21h00, no interior de um prédio no Barreiro. 

Os dois ter-se-ão separado do grupo de amigos do qual ambos faziam parte. Estavam sob o efeito de bebidas alcoólicas, fator que levou o detido a aproveitar-se da jovem, que se encontrava quase inanimada, de acordo com o comunicado da Polícia Judiciária.

“O suspeito gravou ainda os atos sexuais a que sujeitou a vítima, exibindo a gravação a terceiros”, pode ler-se. 

O arguido já foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo ficado sujeito a prisão preventiva. 

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