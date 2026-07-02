Jovem de 17 anos é suspeito de violar ex-namorada de 14 anos e de divulgar vídeo íntimo nas redes sociais

A GNR deteve um adolescente suspeito de violação, violência doméstica e devassa da vida privada de uma menor. O suspeito terá partilhado um vídeo de cariz sexual sem consentimento da vítima e mantido pressão psicológica sobre ela.

Um jovem de 17 anos foi detido por suspeitas dos crimes de violação, violência doméstica e devassa da vida privada de uma menor, através de meio informático, no concelho de Palmela, distrito de Setúbal.

De acordo com um comunicado do Comando Territorial de Setúbal da GNR, o caso ocorreu após o fim de uma relação amorosa entre o suspeito e uma menor de 14 anos. Segundo a força de segurança, o jovem "divulgou, sem o consentimento da vítima, um vídeo de cariz sexual através de diversas redes sociais" e manteve "pressão psicológica sobre a vítima".

A detenção foi efetuada na segunda-feira pelo Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) de Setúbal, no âmbito de um mandado de detenção fora de flagrante delito e de um mandado de busca domiciliária. Durante a operação, os militares apreenderam o telemóvel utilizado na prática e divulgação dos crimes.

O jovem já foi presente ao Tribunal Judicial de Setúbal, tendo-lhe sido aplicado o Termo de Identidade e Residência (TIR), assim como a proibição de contactos e o afastamento da vítima, por qualquer forma ou meio.