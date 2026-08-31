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Jovem de 17 anos detido por tentar matar outro adolescente com uma faca no Barreiro

O ataque aconteceu em plena rua, depois de várias tentativas anteriores de agressão. A vítima, também de 17 anos, foi perseguida e atingida no tórax com uma faca de grandes dimensões, sofrendo uma perfuração no pulmão e ficando em risco de vida.
Redação
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Jovem de 17 anos detido por tentar matar outro adolescente com uma faca no Barreiro

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A Polícia Judiciária (PJ) deteve um jovem de 17 anos suspeito de tentar matar outro adolescente, da mesma idade, num episódio de violência juvenil ocorrido no Barreiro.

A detenção foi efetuada fora de flagrante delito pelo Departamento de Investigação Criminal de Setúbal, depois de os investigadores reunirem fortes indícios da prática de um crime de homicídio qualificado, na forma tentada.

Os acontecimentos remontam a 1 de maio e ocorreram em plena via pública, no contexto de um conflito entre jovens que, segundo a PJ, já tinha dado origem a várias tentativas anteriores de agressão.

Perseguição terminou com ataque à faca

De acordo com a investigação, o suspeito encontrava-se acompanhado por outros dois jovens, um deles com apenas 15 anos, quando avistou a vítima a dirigir-se para uma viatura onde estavam alguns familiares.

O grupo terá voltado a tentar agredir o jovem, desta vez recorrendo ao lançamento de pedras.

Perante a agressão, a vítima tentou fugir. O suspeito terá então iniciado uma perseguição e, já munido de uma faca com uma lâmina de grandes dimensões, atacou o adolescente.

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O golpe atingiu-o no tórax e provocou ferimentos graves. Segundo a PJ, a lâmina perfurou o pulmão esquerdo da vítima, provocando o seu colapso e colocando-a em perigo de vida.

Prisão preventiva

O jovem foi entretanto localizado e detido pela Polícia Judiciária. Depois de ser presente a primeiro interrogatório judicial de arguido detido, ficou sujeito à medida de coação de prisão preventiva.

A investigação é dirigida pela Secção do Barreiro do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa.

A PJ enquadra o episódio num contexto de violência grupal juvenil, que esteve na origem das diligências que conduziram à identificação e detenção do suspeito.

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Tentativa de homicídio

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