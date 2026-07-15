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Jovem de 17 anos detido por matar companheiro da irmã, que seria vítima de violência doméstica

A vítima, de 26 anos, foi esfaqueada na via pública, no Bairro da Cova da Moura, e acabou por morrer no hospital. O suspeito será agora presente a primeiro interrogatório judicial.
Redação
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A Polícia Judiciária (PJ) deteve um jovem de 17 anos por suspeitas da prática de um crime de homicídio, ocorrido no passado dia 12 de julho, no Bairro da Cova da Moura, no concelho da Amadora.

Segundo a PJ, a vítima, um homem de 26 anos, foi esfaqueada ao final da tarde nas imediações da residência do suspeito, sofrendo ferimentos nas zonas torácica e lombar. Apesar de ter sido transportado para o hospital, acabou por não resistir aos ferimentos.

De acordo com a investigação, o crime terá sido motivado pelo comportamento alegadamente violento da vítima para com a companheira, irmã do suspeito.

A Polícia Judiciária adianta que o homem "terá estado relacionado com o comportamento reiteradamente violento da vítima, para com a sua companheira, irmã do suspeito", acrescentando que, no dia dos factos, "agrediu vários familiares do agora detido".

A investigação, conduzida pela Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo da PJ, contou com a colaboração da Polícia de Segurança Pública da Amadora, permitindo recolher prova testemunhal e pericial considerada relevante para a detenção do suspeito.

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O jovem será presente às autoridades judiciárias no Tribunal de Instrução Criminal da Comarca de Lisboa Oeste, na Amadora, para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação.

O inquérito é dirigido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) da Amadora.

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