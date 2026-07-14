Jovem de 17 anos desaparece após mergulho no rio Douro. Decorrem buscas junto à margem do Porto

O alerta foi dado por um dos amigos do adolescente, que desapareceu entre o Cais da Secil e o Cais do Ouro. Mergulhadores, Polícia Marítima e Estação Salva Vidas estão mobilizados para a operação.

Um jovem de 17 anos está desaparecido desde a tarde desta terça-feira, depois de ter mergulhado no rio Douro, junto à margem do Porto. As autoridades mantêm uma operação de buscas na zona onde o adolescente foi visto pela última vez.

Segundo fonte da Capitania do Douro, o jovem encontrava-se com um grupo de amigos quando todos entraram na água. "Um grupo de jovens estava a dar mergulhos e um desapareceu", adiantou a mesma fonte.

O alerta foi dado cerca das 15h15 por um dos amigos do adolescente, que comunicou o desaparecimento às autoridades.

De acordo com o capitão Rui Lampreia, o jovem desapareceu no troço do rio situado entre o Cais da Secil e o Cais do Ouro, na cidade do Porto.

Nas buscas participam mergulhadores do Regimento de Sapadores Bombeiros do Porto, elementos da Polícia Marítima e da Estação Salva Vidas, que continuam a percorrer a zona na tentativa de localizar o jovem.

Até ao momento, não foram divulgadas mais informações sobre as circunstâncias em que ocorreu o desaparecimento.