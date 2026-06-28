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Jovem de 17 anos baleada na cara à porta de discoteca em Santa Maria da Feira

Suspeito terá disparado cerca de dez vezes antes de fugir do local.
Redação
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Jovem de 17 anos baleada na cara à porta de discoteca em Santa Maria da Feira
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Não é preguiça: psicólogos explicam a verdadeira razão por trás de uma casa desarrumada

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Uma jovem de 17 anos foi baleada na madrugada deste domingo junto a uma discoteca na zona industrial do Roligo, em Santa Maria da Feira. A vítima foi atingida na zona do rosto, mas sofreu apenas ferimentos ligeiros depois de o projétil ter passado de raspão.

Segundo avançou o Jornal de Notícias, os disparos terão ocorrido após um desentendimento no interior do estabelecimento, envolvendo um casal que acabou por ser retirado do espaço.

O incidente aconteceu cerca das 06h10, quando a mulher que acompanhava o suspeito terá sido chamada à atenção por estar a usar um chapéu, acessório que alegadamente não era permitido dentro da discoteca. A situação terá gerado uma discussão e o casal acabou por abandonar o local.

Suspeito disparou cerca de dez vezes para a discoteca

Já no exterior, o homem dirigiu-se a uma viatura, de onde terá retirado uma arma de fogo. De acordo com testemunhos recolhidos no local, o suspeito disparou cerca de dez vezes na direção da discoteca.

Um dos disparos atingiu a jovem de 17 anos, que se encontrava sentada num muro nas imediações do estabelecimento. Apesar de o tiro ter atingido a zona do rosto, a bala terá causado apenas um ferimento ligeiro, não estando em causa, ao que tudo indica, uma situação de gravidade.

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A vítima foi assistida no local pelos Bombeiros Voluntários da Feira e pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER), tendo sido transportada para o Hospital de São Sebastião, em Santa Maria da Feira.

Suspeito fugiu após os disparos

Depois do ataque, o alegado autor dos disparos terá abandonado o local num automóvel com matrícula belga.

Uma segunda viatura, onde seguiriam pessoas alegadamente próximas do suspeito, terá recolhido alguns dos invólucros das munições antes de deixar também a zona.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) foi chamada ao local e realizou as primeiras diligências, mas a investigação deverá passar para a Polícia Judiciária, por se tratar de um crime cometido com recurso a arma de fogo.

As autoridades continuam a tentar apurar as circunstâncias do ataque e identificar todos os envolvidos no episódio ocorrido junto à discoteca em Santa Maria da Feira.

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