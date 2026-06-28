Jovem de 17 anos baleada na cara à porta de discoteca em Santa Maria da Feira

Suspeito terá disparado cerca de dez vezes antes de fugir do local.

Uma jovem de 17 anos foi baleada na madrugada deste domingo junto a uma discoteca na zona industrial do Roligo, em Santa Maria da Feira. A vítima foi atingida na zona do rosto, mas sofreu apenas ferimentos ligeiros depois de o projétil ter passado de raspão.

Segundo avançou o Jornal de Notícias, os disparos terão ocorrido após um desentendimento no interior do estabelecimento, envolvendo um casal que acabou por ser retirado do espaço.

O incidente aconteceu cerca das 06h10, quando a mulher que acompanhava o suspeito terá sido chamada à atenção por estar a usar um chapéu, acessório que alegadamente não era permitido dentro da discoteca. A situação terá gerado uma discussão e o casal acabou por abandonar o local.

Suspeito disparou cerca de dez vezes para a discoteca

Já no exterior, o homem dirigiu-se a uma viatura, de onde terá retirado uma arma de fogo. De acordo com testemunhos recolhidos no local, o suspeito disparou cerca de dez vezes na direção da discoteca.

Um dos disparos atingiu a jovem de 17 anos, que se encontrava sentada num muro nas imediações do estabelecimento. Apesar de o tiro ter atingido a zona do rosto, a bala terá causado apenas um ferimento ligeiro, não estando em causa, ao que tudo indica, uma situação de gravidade.

A vítima foi assistida no local pelos Bombeiros Voluntários da Feira e pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER), tendo sido transportada para o Hospital de São Sebastião, em Santa Maria da Feira.

Suspeito fugiu após os disparos

Depois do ataque, o alegado autor dos disparos terá abandonado o local num automóvel com matrícula belga.

Uma segunda viatura, onde seguiriam pessoas alegadamente próximas do suspeito, terá recolhido alguns dos invólucros das munições antes de deixar também a zona.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) foi chamada ao local e realizou as primeiras diligências, mas a investigação deverá passar para a Polícia Judiciária, por se tratar de um crime cometido com recurso a arma de fogo.

As autoridades continuam a tentar apurar as circunstâncias do ataque e identificar todos os envolvidos no episódio ocorrido junto à discoteca em Santa Maria da Feira.