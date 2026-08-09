Jovem de 16 anos suspeito de matar homem de 29 anos em Camarate

Um jovem cidadão estrangeiro de 16 anos foi detido no passado dia 6 de agosto pela Polícia Judiciária por fortes indícios de ter cometido homicídio qualificado na forma consumada contra um homem de 29 anos em Camarate, Loures.

O crime remonta ao passado dia 24 de julho. Segundo o comunicado das autoridades, um grupo de pessoas, entre as quais o detido, terá planeado atrair a vítima para um determinado local, com o objetivo de lhe extorquir uma quantia em dinheiro que sabiam estar na sua posse.

A vítima foi atingida por uma arma de fogo na posse do detido, acabando por morrer no local. “Quer o autor do disparo quer as pessoas que o acompanhavam vieram a abandonar o local da ocorrência”, informam as autoridades.

Através de elementos de prova, a Polícia Judiciária procedeu à identificação do autor do disparo.

O arguido de 16 anos foi presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Loures, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação mais gravosa, a prisão preventiva.