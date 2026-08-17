Jovem de 16 anos baleado com arma de "airsoft" por dois encapuzados no Seixal

Um jovem de 16 anos foi baleado com uma arma de "airsoft" na noite deste domingo em Corroios, Seixal.
De acordo com um porta-voz da PSP, o jovem terá sido abordado por dois suspeitos encapuzados que efetuaram vários disparos com aquela arma, fiel a uma arma de fogo, mas que dispara pequenas esferas plásticas ou biodegradáveis através de ar ou gás comprimido.
Em Portugal, a utilização destas armas exige que os utilizadores tenham idade igual ou superior a 18 anos, inscrição obrigatória numa Associação de Promoção Desportiva (APD) reconhecida, e que o equipamento possua marcas de tinta fluorescente visíveis.
O adolescente ficou com ferimentos no tronco e na cabeça, tendo sito assistido no Hospital D. Estefânia, em Lisboa.