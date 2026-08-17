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Jovem de 16 anos baleado com arma de "airsoft" por dois encapuzados no Seixal

O adolescente ficou com ferimentos no tronco e na cabeça, tendo sito assistido no Hospital D. Estefânia, em Lisboa.
Redação
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Jovem de 16 anos baleado com arma de "airsoft" por dois encapuzados no Seixal

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Um jovem de 16 anos foi baleado com uma arma de "airsoft" na noite deste domingo em Corroios, Seixal.

De acordo com um porta-voz da PSP, o jovem terá sido abordado por dois suspeitos encapuzados que efetuaram vários disparos com aquela arma, fiel a uma arma de fogo, mas que dispara pequenas esferas plásticas ou biodegradáveis através de ar ou gás comprimido.

Em Portugal, a utilização destas armas exige que os utilizadores tenham idade igual ou superior a 18 anos, inscrição obrigatória numa Associação de Promoção Desportiva (APD) reconhecida, e que o equipamento possua marcas de tinta fluorescente visíveis.

O adolescente ficou com ferimentos no tronco e na cabeça, tendo sito assistido no Hospital D. Estefânia, em Lisboa.

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