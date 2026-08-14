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Jovem de 15 anos que confessou ter matado a mãe fica em centro educativo de regime fechado

Após primeiro interrogatório judicial, o jovem "exerceu o direito ao silêncio".
Redação
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Jovem de 15 anos que confessou ter matado a mãe fica em centro educativo de regime fechado
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Foram 20 horas de investigação até a polícia australiana descobrir que o “corpo” encontrado dentro de uma mala era... uma boneca

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O Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Oeste divulgou esta sexta-feira a decisão no âmbito do caso do jovem de 15 anos que confessou ter matado a mãe com recurso a uma manobra de "mata-leão" na passada quarta-feira. As autoridades receberam o alerta no dia seguinte, para uma ocorrência em Algés.

Após primeiro interrogatório judicial, o jovem "exerceu o direito ao silêncio". "O Tribunal considerou fortemente indiciados os factos que lhe são imputados e que, caso tivessem sido praticados por pessoa com mais de 16 anos, seriam suscetíveis de integrar um crime de homicídio qualificado", pode ler-se na decisão judicial.

Uma vez que o culpado é menor de 16 anos, a acrescer ao perigo de "prática de novos factos de gravidade", o Tribunal decidiu a aplicação da medida cautelar de guarda em centro educativo, em regime fechado. "A medida tem a duração de três meses e será revista ao fim de dois meses", acrescentam.

Recorde-se que a mulher, de 33 anos, foi encontrada morta na passada quinta-feira, após o filho ter realizado um golpe "mata-leão", uma técnica de estrangulamento e imobilização originária de artes marciais tradicionais.

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A investigação prossegue à responsabilidade da PJ, que procura esclarecer o motivo do crime. No entanto, o Correio da Manhã avança que o jovem estaria sinalizado pela Comissão de Proteção de Menores e já tinha pedido para ser institucionalizado, denunciando maus tratos por parte da progenitora à sua irmã de quatro anos, incluindo ameaças de morte.

O mesmo jornal avança que o pai das crianças está detido por violência doméstica.

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