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Jovem de 15 anos morre após queda de trotinete em Setúbal

A jovem seguia como “passageira” no veículo conduzido por um rapaz de 16 anos.
Redação
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Jovem de 15 anos morre após queda de trotinete em Setúbal

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Uma jovem de 15 anos morreu na noite de segunda-feira vítima de sofrimentos causados por uma queda de trotinete em Setúbal. 

A jovem seguia como “passageira” no veículo conduzido por um rapaz de 16 anos, que sofreu apenas ferimentos ligeiros, segundo o Correio da Manhã.

O acidente aconteceu no sábado, quando os dois jovens desciam a rua Estevão de Liz Velho, próximo ao Hospital de São Bernardo. O jovem de 16 anos terá perdido o controlo da trotinete por motivos que a PSP está ainda a apurar.

A jovem terá ficado de imediato inconsciente. No local estiveram membros da PSP e meios do INEM. A vítima foi ainda reanimada e posteriormente transportada para o Hospital de Setúbal. Foi depois para o serviço de neurocirgugia do Hospital Garcia de Orta, onde morreu esta segunda-feira.

O corpo da jovem de 15 anos será autopsiado enquanto as autoridades prosseguem com a investigação.

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Acidente trotinete
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