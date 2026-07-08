Jovem de 15 anos morre após queda de trotinete em Setúbal

A jovem seguia como “passageira” no veículo conduzido por um rapaz de 16 anos.

Uma jovem de 15 anos morreu na noite de segunda-feira vítima de sofrimentos causados por uma queda de trotinete em Setúbal.

A jovem seguia como “passageira” no veículo conduzido por um rapaz de 16 anos, que sofreu apenas ferimentos ligeiros, segundo o Correio da Manhã.

O acidente aconteceu no sábado, quando os dois jovens desciam a rua Estevão de Liz Velho, próximo ao Hospital de São Bernardo. O jovem de 16 anos terá perdido o controlo da trotinete por motivos que a PSP está ainda a apurar.

A jovem terá ficado de imediato inconsciente. No local estiveram membros da PSP e meios do INEM. A vítima foi ainda reanimada e posteriormente transportada para o Hospital de Setúbal. Foi depois para o serviço de neurocirgugia do Hospital Garcia de Orta, onde morreu esta segunda-feira.

O corpo da jovem de 15 anos será autopsiado enquanto as autoridades prosseguem com a investigação.