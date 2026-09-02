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Jovem de 14 anos esfaqueado na nuca e no ombro em Camarate está em estado grave

Um jovem de 14 anos foi esfaqueado na madrugada desta quarta-feira junto ao campo dos Águias de Camarate, em Loures. A vítima sofreu ferimentos na nuca e no ombro e foi transportada em estado grave para o Hospital de São José. A PJ investiga o caso
Redação
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Jovem de 14 anos esfaqueado na nuca e no ombro em Camarate está em estado grave

Saco com 22 mil euros, certificados de aforro e mais de 1.500 doses de ecstasy encontrado em Lisboa

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Um jovem de 14 anos foi esfaqueado na madrugada desta quarta-feira em Camarate, no concelho de Loures, tendo sido transportado em estado grave para o Hospital de São José, em Lisboa.

O ataque ocorreu junto ao campo do Grupo Desportivo Águias de Camarate, na freguesia de Camarate, Unhos e Apelação.

O alerta foi dado cerca das 00h30, depois de testemunhas que se encontravam nas imediações terem encontrado o jovem prostrado no chão e a pedir auxílio.

Quando os agentes da Polícia de Segurança Pública chegaram ao local, verificaram que a vítima apresentava ferimentos provocados por uma arma branca na nuca e num dos ombros.

Vítima transportada em estado grave para o Hospital de São José

O jovem recebeu assistência no local por elementos dos Bombeiros de Camarate, tendo sido posteriormente transportado para o Hospital de São José por uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação.

A vítima encontrava-se consciente quando foi localizada, mas o seu estado foi considerado grave devido aos ferimentos sofridos.

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No local estiveram elementos da PSP, dos bombeiros e meios de emergência médica.

Polícia Judiciária investiga ataque

As circunstâncias em que ocorreu o esfaqueamento ainda não são conhecidas, assim como a identidade ou o paradeiro do suspeito.

Devido à natureza do crime, a investigação passou para a responsabilidade da Polícia Judiciária, que irá agora procurar apurar o que esteve na origem do ataque e identificar o autor ou autores.

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