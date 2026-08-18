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Jovem de 14 anos desaparecida em Amarante desde domingo encontrada em casa de rapaz de 21 anos

A jovem de 14 anos desapareceu em Figueiró, Amarantes, no passado domingo.
Redação
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Jovem de 14 anos desaparecida em Amarante desde domingo encontrada em casa de rapaz de 21 anos
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Uma jovem de 14 anos, dada como desaparecida desde o passado domingo, dia 15 de agosto, em Amarante, foi localizada pelas autoridades esta terça-feira em Loures. 

Segundo o relato da mãe da menor ao Correio da Manhã, a jovem esteve a falar consigo até à 01h00 de domingo, antes de se dirigir para o quarto. Na manhã seguinte, por volta das 07h00, a progenitora apercebeu-se de que a filha já não estava em casa.

O desaparecimento foi comunicado às autoridades, que esta terça-feira encontraram a jovem em casa da mãe de um jovem de 21 anos. Segundo o mesmo jornal, a rapariga saiu de casa “de livre e espontânea vontade” para se encontrar com o jovem.

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