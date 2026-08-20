Jovem baleado no abdómen no Parque Urbano de Queluz. Há pelo menos três homens envolvidos

Relacionados
Jovem de 16 anos baleado com arma de "airsoft" por dois encapuzados no Seixal
Homem de 20 anos baleado na cabeça na Amadora: vítima foi encontrada inconsciente
Um jovem de 21 anos foi baleado no abdómen na tarde desta quarta-feira, em Queluz, no concelho de Sintra.
O alerta foi dado pelas 19h00, depois do incidente ocorrido junto ao campo de jogos do Parque Urbano Felício Loureiro, segundo fonte da Polícia de Segurança Pública (PSP) citada pela Lusa.
A vítima foi atingida por um disparo e acabou por ser transportada para o Hospital Fernando Fonseca, também conhecido como Hospital Amadora-Sintra, onde deu entrada em situação estável.
Três homens envolvidos no incidente
De acordo com a PSP, três homens estão envolvidos no caso. As circunstâncias que levaram ao disparo ainda estão por esclarecer.
Informações divulgadas sobre a ocorrência apontam para desacatos entre um grupo de pessoas que terão antecedido o disparo.
A PSP adiantou ainda que não foram encontrados vestígios no local.
Polícia Judiciária vai investigar
O caso deverá passar agora para a Polícia Judiciária (PJ), que ficará responsável pela investigação.
Para já, não há indicação de detenções relacionadas com o caso.