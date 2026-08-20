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Jovem baleado no abdómen no Parque Urbano de Queluz. Há pelo menos três homens envolvidos

A vítima foi transportada para o Amadora-Sintra em estado estável. A Polícia Judiciária está agora responsável pela investigação.
Redação
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Jovem baleado no abdómen no Parque Urbano de Queluz. Há pelo menos três homens envolvidos

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O alerta foi dado pelas 19h00, depois do incidente ocorrido junto ao campo de jogos do Parque Urbano Felício Loureiro, segundo fonte da Polícia de Segurança Pública (PSP) citada pela Lusa.

A vítima foi atingida por um disparo e acabou por ser transportada para o Hospital Fernando Fonseca, também conhecido como Hospital Amadora-Sintra, onde deu entrada em situação estável.

Três homens envolvidos no incidente

De acordo com a PSP, três homens estão envolvidos no caso. As circunstâncias que levaram ao disparo ainda estão por esclarecer.

Informações divulgadas sobre a ocorrência apontam para desacatos entre um grupo de pessoas que terão antecedido o disparo.

A PSP adiantou ainda que não foram encontrados vestígios no local.

Polícia Judiciária vai investigar

O caso deverá passar agora para a Polícia Judiciária (PJ), que ficará responsável pela investigação.

Para já, não há indicação de detenções relacionadas com o caso.

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