João Rodrigues: "Não acredito que possa ser presidente do PSD"

Ganhou a câmara mais religiosa do país por menos de 300 votos, mas diz-se determinado em transformar Braga na melhor cidade para se viver. As trotinetas vão desaparecer das ruas em dois meses.

Há oito anos lutou pela ‘chegada’ das trotinetas a Braga. O que o fez mudar de ideias agora? Tem números de acidentes e feridos?

As razões de aparente interesse público que nos levaram a instalar o sistema em Braga há oito anos são as mesmas que, volvido este tempo, nos fizeram perceber que o sistema, tal como está, não funciona. Hoje, as trotinetas são mais um problema do que uma vantagem para os cidadãos. Só neste ano, foram dezenas os acidentes reportados às autoridades policiais.

Qual o segredo para a cidade ser a mais ‘jovem’ do país, onde, diz-se, 46% da população tem menos de 30 anos?

Apesar dos mais de 2000 anos de história, é evidente o desenvolvimento e a abertura à modernidade da cidade nas últimas décadas. A quantidade de empresas de cariz tecnológico e tudo o que as acompanha faz com que o talento seja captado com relativa facilidade. O trabalho qualificado também trouxe melhores salários e, consequentemente, melhores condições de vida para as famílias. Não há uma ou duas razões. É todo um ecossistema a funcionar.

A comunidade estrangeira, e nomeadamente a brasileira, tem algum peso nesses números?

É evidente que tem. É a matemática a dizê-lo. E não vejo mal nisso.

A residência universitária com mais de 700 camas tem contribuído para ‘chamar’ jovens de outras partes do país?

O objetivo da residência Confiança não é captar novos estudantes para a Universidade do Minho ou para a Católica, que são das universidades mais atrativas do país. Aquilo que nós pretendemos é dar resposta a uma necessidade identificada de alojamento dos estudantes deslocados a preços acessíveis. Ao mesmo tempo, damos uma nova folga ao mercado de arrendamento e reabilitamos um equipamento centenário que estava em ruínas há décadas.

Há incentivos para a natalidade?

Para além dos programas-tipo de que qualquer município hoje dispõe, o incentivo mais eficaz é mesmo sermos uma cidade onde se vive bem e há perspetivas de futuro. Neste momento, por exemplo, estamos muito preocupados com a criação de creches. Só nos últimos 3 anos, enquanto vereador do urbanismo e agora como presidente, licenciei mais de 800 vagas em creches. E não estamos satisfeitos…

O PSD perdeu mais de 14 mil votos das eleições autárquicas de 2021 para as de 2025. Acredita que o facto de terem ligado a sua família, mulher e pai, à Spinumviva que o prejudicou?

É evidente. Mas eu sei bem por que me candidatei a este lugar. Aliás, sei também por que razão os bracarenses me escolheram para o ocupar e bastou começar a trabalhar para que este passasse a ser um não-assunto.

A oposição acusa-o de ser de continuidade para pior e de não a ouvir. Não tendo maioria, como conseguiu aprovar, em três meses de reuniões do Executivo, mais propostas de que no mandato anterior em quatro anos, como disse?

Não estou muito preocupado com o que a oposição tenta dizer acerca de mim. Estou mais preocupado em resolver os problemas concretos dos bracarenses e julgo que os bracarenses têm percebido isso. Estou aqui para fazer, para concretizar. De resto, se mesmo longe da maioria temos conseguido aprovar tantas propostas é porque concordam com ao caminho que estamos a seguir.

Quais são os grandes desafios para ultrapassar no seu mandato?

Quero fazer de Braga a melhor cidade do país para se viver. Para isso, preciso de trabalhar muito. E de tempo.

Acredita que um dia poderá chegar a presidente do partido?

Não.

Qual a importância da Igreja Católica na cidade?

Muitíssima. Entre outros e por exemplo, se a Igreja Católica fechasse portas em Braga amanhã, mais de 80% da resposta social prestada aos bracarenses desaparecia. E podia falar de outras áreas: na educação, na cultura ou no património.

Qual a situação em que se encontra o Estádio da ‘Pedreira’? A Câmara vai ou não vender?

A Câmara Municipal vai encontrar uma solução com o Sporting Clube de Braga. Ao mesmo tempo, estou preocupado em recuperar o antigo Estádio 1.º de Maio.

Braga já foi uma cidade com grande ‘movida’. Qual foi, e é, a sua discoteca preferida na cidade, e no país?

Em Braga, o Sardinha. No Alto Minho, a Prosak, em Caminha, e a Indústria, em Cerveira.

Bacalhau ou vitela à Minhota?

Bacalhau à Braga e arroz de sarrabulho.

Verde tinto ou branco?

Não bebo. Mas se pudesse fumar, fumava.