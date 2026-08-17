IVG "descontinuadas" no Garcia de Orta: mulheres passam a ser encaminhadas para clínica privada. Comissões de utentes repudiam decisão

A Unidade Local de Saúde Almada-Seixal justifica a alteração com a falta de recursos humanos e garante que se trata de uma solução temporária. Também o grupo parlamentar do PCP questionou o Governo.

As comissões de utentes dos concelhos de Almada e Seixal denunciaram esta segunda-feira que as interrupções voluntários de gravidez (IVG) foram “descontinuadas” no Hospital Garcia de Orta. No entanto, a Unidade Local de Saúde garante que se trata de uma “situação temporária”.

Em comunicado divulgado esta segunda-feira, as comissões dão conta de que foram “criadas novas regras de acesso à IVG (Interrupção Voluntária da Gravidez), cujo procedimento passará a ser feito numa clínica privada em Lisboa", considerando que esta solução sujeita as mulheres a questões burocráticas que podem “dificultar a sua decisão”.

“Dadas as intercorrências que poderão surgir durante o procedimento, os hospitais públicos são o local privilegiado para a fazer", sublinham, acrescentando que "as comissões de utentes da Saúde do Seixal e de Almada repudiam a retirada desta importante valência para a saúde física e psicológica da mulher e reivindicam a sua reintegração no SNS". A mesma questão foi abordada pelo grupo parlamentar do PCP ao Governo, que dá conta de que a ULSAS terá informado que o email atualmente usado para marcação de IVG irá ser extinto.

"Ao que se conhece, esta decisão terá sido justificada com carência de recursos humanos - médicos e de enfermagem, e, a partir daqui, as utentes, depois de se dirigirem ao seu Centro de Saúde serão encaminhadas para uma clínica privada em Lisboa, tendo as utentes que proceder ao agendamento junto da mesma e tendo que garantir o próprio transporte", sustentou o PCP, em comunicado, que procura esclarecer "desde quando é que esta decisão está tomada, uma vez que tendo sido anunciada agora, ela já inclui um processo de preparação".

Após o comunicado das comissões de utentes, a Unidade Local de Saúde Almada Seixal (pertencente ao hospital Garcia de Orta) confirmou à agência Lusa que “não está a ser possível, neste momento, garantir resposta atempada às mulheres que pretendem avançar com a Interrupção Voluntária da Gravidez".

Mas há “solução”: “A ULS Almada-Seixal (ULSAS), mantendo o seu compromisso assistencial, firmou protocolo com um estabelecimento oficialmente reconhecido pela Direção-Geral da Saúde (DGS) para a realização de interrupção da gravidez por opção da mulher". No entanto, na mesma resposta não foi preciso o local acordado com a DGS.

Esta “solução temporária” deverá permitir assistir todas as mulheres que se iriam dirigir ao hospital em Almada em situação normal. “A ULSAS espera retomar a resposta interna brevemente”, asseguram.