quarta-feira, 19 ago. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Inquérito de Verão Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

IPMA muda critérios dos avisos de trovoada: alerta passa a incluir chuva intensa, vento forte e granizo

A mudança faz parte de uma revisão mais ampla do sistema de avisos meteorológicos, que deverá continuar nos próximos meses.
Redação
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
IPMA muda critérios dos avisos de trovoada: alerta passa a incluir chuva intensa, vento forte e granizo
Dreamstime

Duas bebés nasceram sob eclipses solares... e os nomes estão à altura do céu

Relacionados

O que significa a bandeira roxa que quase ninguém sabe identificar?

Para além do verde, do amarelo e do vermelho, existe uma sinalização bem menos conhecida nas praias portuguesas. Raramente é vista, mas quando aparece merece toda a atenção dos banhistas.
O que significa a bandeira roxa que quase ninguém sabe identificar?

Praias no Norte com água mais quente do que no Algarve? IPMA explica porquê

A temperatura da água do mar subiu em praticamente toda a costa portuguesa, mas há um detalhe que está a surpreender: em algumas praias do Norte, o mar está mais quente do que no Algarve. O IPMA explica por que razão isso está a acontecer e quando a situação poderá mudar.
Praias no Norte com água mais quente do que no Algarve? IPMA explica porquê

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) atualizou os critérios para a emissão de avisos meteorológicos de trovoada. 

Em comunicado emitido esta terça-feira, o laboratório meteorológico explica que o aviso de trovoada irá passar a considerar fenómenos severos associados, incluindo precipitação intensa, vento forte e granizo. 

“Até agora, o aviso de trovoada baseava-se essencialmente na previsão da ocorrência de descargas elétricas e era classificado segundo critérios qualitativos relacionados com a frequência e a distribuição espacial das trovoadas previstas", indicam, acrescentando que, "com esta revisão, o aviso passa a considerar não apenas a distribuição espacial e temporal das descargas elétricas, mas também os fenómenos meteorológicos severos que frequentemente lhes estão associados, como precipitação intensa, rajadas fortes de vento e granizo".

Para que serve a alteração?

Desta forma, segundo o IPMA, os avisos vão ser mais rigorosos, diminuindo a margem de erro sobre as previsões e impactos expectáveis para a população. A melhor perceção de perigo e de antecedência de decisões informadas, tanto por parte da população como da proteção civil, são as grandes vantagens da atualização. 

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

"A atualização dos critérios de aviso de trovoada integra um processo mais amplo de revisão e modernização do sistema de avisos meteorológicos do IPMA, estando previstas mais atualizações ao longo dos próximos meses", sublinham.

Temas

IPMA
Trovoada
Avisos de trovoada
Critérios IPMA
Precipitação intensa

Leia também

Mergulhador desaparece durante trabalhos na Lisnave em Setúbal. Buscas estão em curso

Um homem, de 28 anos, estava a trabalhar numa chamada "caixa de mar", que se situa abaixo da linha de água quando desapareceu. O seu quipamento de mergulho foi encontrado no local.
Mergulhador desaparece durante trabalhos na Lisnave em Setúbal. Buscas estão em curso

PSP investiga homem filmado de trotinete em contramão na Ponte 25 de Abril

Vídeo começou a circular nas redes sociais esta semana e mostra o condutor a avançar no sentido contrário ao trânsito. A polícia procura agora esclarecer as circunstâncias da ocorrência.
PSP investiga homem filmado de trotinete em contramão na Ponte 25 de Abril

Salesianos de Lisboa esclarecem caso das 32 pessoas hospitalizadas: grupo francês estava apenas alojado nas instalações

Os indivíduos hospitalizados não são estudantes, mas sim um grupo, proveniente de França, que se encontra alojado de forma temporária nas instalações do colégio
Salesianos de Lisboa esclarecem caso das 32 pessoas hospitalizadas: grupo francês estava apenas alojado nas instalações

Mais vistos

Destaques