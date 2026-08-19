IPMA muda critérios dos avisos de trovoada: alerta passa a incluir chuva intensa, vento forte e granizo

A mudança faz parte de uma revisão mais ampla do sistema de avisos meteorológicos, que deverá continuar nos próximos meses.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) atualizou os critérios para a emissão de avisos meteorológicos de trovoada.

Em comunicado emitido esta terça-feira, o laboratório meteorológico explica que o aviso de trovoada irá passar a considerar fenómenos severos associados, incluindo precipitação intensa, vento forte e granizo.

“Até agora, o aviso de trovoada baseava-se essencialmente na previsão da ocorrência de descargas elétricas e era classificado segundo critérios qualitativos relacionados com a frequência e a distribuição espacial das trovoadas previstas", indicam, acrescentando que, "com esta revisão, o aviso passa a considerar não apenas a distribuição espacial e temporal das descargas elétricas, mas também os fenómenos meteorológicos severos que frequentemente lhes estão associados, como precipitação intensa, rajadas fortes de vento e granizo".

Para que serve a alteração?

Desta forma, segundo o IPMA, os avisos vão ser mais rigorosos, diminuindo a margem de erro sobre as previsões e impactos expectáveis para a população. A melhor perceção de perigo e de antecedência de decisões informadas, tanto por parte da população como da proteção civil, são as grandes vantagens da atualização.

"A atualização dos critérios de aviso de trovoada integra um processo mais amplo de revisão e modernização do sistema de avisos meteorológicos do IPMA, estando previstas mais atualizações ao longo dos próximos meses", sublinham.