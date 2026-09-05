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IPMA alarga alerta a 17 distritos. Calor não vem sozinho

O aviso foi alargado esta tarde a mais três distritos e mantém-se ativo até às 21:00 de hoje. Em dez zonas, a previsão inclui trovoadas, precipitação forte e rajadas que podem chegar aos 90 km/h.
Redação
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O tempo quente e a instabilidade obrigaram o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) a alargar o aviso amarelo a mais três distritos. São agora 17 as zonas do país sob alerta meteorológico, numa situação que se mantém até às 21h deste sábado.

A atualização divulgada ao início da tarde colocou sob aviso amarelo Porto, Aveiro e Braga, juntando-se aos 14 distritos que já estavam abrangidos desde sexta-feira.

A única exceção no continente é Viana do Castelo.

Dez distritos com trovoadas e chuva forte

Em Bragança, Viseu, Porto, Guarda, Vila Real, Leiria, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra e Braga, o IPMA alerta para a possibilidade de trovoadas, precipitação forte e rajadas de vento entre 70 e 90 km/h.

Nestes distritos, a instabilidade poderá provocar períodos de chuva intensa e vento forte, associados à ocorrência de trovoadas.

Sete distritos em alerta devido ao calor

Nos restantes distritos abrangidos pelo aviso, o motivo é diferente. Évora, Faro, Setúbal, Santarém, Lisboa, Beja e Portalegre estão sob aviso amarelo devido aos valores elevados da temperatura máxima.

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O aviso amarelo é o nível menos grave de uma escala de três e é emitido quando existe uma situação de risco para determinadas atividades que dependem das condições meteorológicas.

O alerta mantém-se em vigor até às 21h deste sábado.

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Calor
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Alerta
Chuva
Trovoada

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